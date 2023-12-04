Binlerce yatırımcının ilgisini çeken Türk 3 boyutlu yazıcı girişimi Co Print, önemli bir başarıya imza attı. Gelen açıklamalara göre

3 boyutlu yazıcılar, günümüzün en önemli teknolojileri arasında yer alıyor. Bu yüzden 3D yazıcı girişimleri de hızla artıyor. Bunlardan biri de 2 Türk genç tarafından kurulan Co Print. Fatih Kazım Duymaz ve Hüseyin Özen’in 2020’de kurduğu bu girişim, 3 boyutlu yazıcı alanındaki sorunları gidermeyi amaçlıyordu.

Co Print, 3 yılı aşkın sürede başarılarını artırmaya ve fark edilmeye başlanmıştık. Örneğin 2021’de 100 bin dolarlık fon topladığını, 2022’de ise 3 milyon TL'lik yatırım aldığını görmüştük. Devamında da binlerce yatırımcının da ilgisini çekmiş ve farklı büyük yatırımlar almayı başarmıştı. Bugün ise Türk girişimcilerden önemli bir açıklama geldi.

Co Print ChromaSet, 425 bin dolarlık ön satış yaptı!

Kuruculardan Fatih Kazım Duymaz, yaptığı bir paylaşımda Co Print için önemli bir gelişmeyi paylaştı. Duymaz, Co Print’in ChromaSet ile Kickstarter’da 64 farklı ülkeden 1007 kullanıcıya 425 bin dolarlık ön satış yaptığını duyurdu. Açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“3 sene önce 21 yaşında 2 genç hayal kurduk. Bugün sıfırdan 15 kişilik ekibimizle 3000+ yatırımcımıza verdiğimiz sözümüzü tuttuk.

Co Print ChromaSet, Kickstarter’da 64 ülkeden 1007 kullanıcıya 425 bin dolar ön satış yaptı. 24 yaşında bu başarının bizim için en kıymetli yanı 3 sene önce hayal ettiğimiz teveccühe ulaşmanın yanında bizim gibi atölyelerde sabahlayan gençlere iyi örnek olmak.”

CoPrint’in ChromaSet ürünleri, tüm 3 boyutlu yazıcılara birçok konuda pazarda bulunmayan çözümler sunabiliyor. Bunlar arasında çok filamentli baskı kapasitesi, daha hızlı baskı yapabilme gibi avantajlar yer alıyor.

Co Print’in detaylı hikayesi için Fatih Kazım Duymaz’ın X gönderisine göz atabilirsiniz.