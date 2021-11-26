Türk Girişimcilerin 3D Yazıcı Projesine 100 Bin Dolar Bağış

İki Türk girişimcinin kurduğu Co Print 3D Yazıcı Teknolojileri, tüm üç boyutlu yazıcı sahipleri için hayat kurtarıcı olacak bir modül geliştirdi. Neredeyse her yazıcıyla uyumlu olan modül, 7 renk filamentin aynı anda baskıya alınabilmesini sağlıyor. Proje, Kickstarter’da başlatılan kampanyada teknoloji kategorisinin bir numarası haline geldi.

Son yılların en gözde teknolojik gelişmelerinin başında, hiç şüphesiz 3 boyutlu yazıcılar yer alıyor. İlk dönemlerinde yalnızca çeşitli numunelerin üretimi için kullanılan ürünler, son dönemlerde yapay organ üretiminde bile kullanılmaya başladılar. Şimdi sizlere, bu sektördeki açığın farkında olan iki Türk girişimci ve bu girişimcilerin tasarladığı 3 boyutlu yazıcı modülünden bahsedeceğiz.

Fatih Kazım Duymaz ve Hüseyin Özen tarafından kurulan Co Print 3D Yazıcı Teknolojileri isimli şirket, kısa geçmişlerine rağmen sektör için önemli çalışmalar yürütmeyi başardılar. Geliştirdikleri özel bir modül ile 3 boyutlu yazıcıların 7 rengi aynı anda basabilmesini sağlayan ekip, bu sayede “bowden” olarak kategorize edilen yazıcılara adeta boyut atlatıyor.

Geliştirilen modül, 3 boyutlu yazıcılarla ilgili zorlukları ortadan kaldırıyor

3 boyutlu yazıcı sahipleri bilirler, ileri teknolojiye sahip olmayan modellerde birden çok rengi kullanarak baskı yapmak, oldukça zorlu bir iştir. İşte iki Türk girişimcinin geliştirdiği modül, tüm bu zorlukları ortadan kaldıracak bir potansiyele sahip. Modülün finansmanı için Kickstarter üzerinden bir kampanya başlatan ekip, yazıcı sahiplerini nasıl bir yükten kurtardığını da ispatlamış durumda. Zira Kickstarter’daki kampanya, yalnızca 36 saat içerisinde 100 bin dolarlık fon toplamayı başardı.

Geliştirilen modülü incelediğimizde, neredeyse tüm 3 boyutlu yazıcı sahiplerinin bu ürünü kullanabileceklerini görüyoruz. Çünkü ürün, herhangi bir modele özel değil. 10 dakika gibi kısa bir süre içerisinde entegre edilen modül, renk değişikliği için baskı durdurma, filament değiştirme ya da sonradan boyama yapma gibi tüm işlemleri ortadan kaldırarak, benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Geliştirdikleri modül ile ilgili açıklamalarda bulunan Co Print 3D Yazıcı Teknolojileri ortaklarından Fatih Kazım Duymaz, “2.5 senedir en büyük motivasyonumuz 22 yaşında 2 girişimcinin Türkiyeden dünyaya yüksek teknoloji ihraç edebileceğini, bizim yaşımızda olan girişimcilere bunun imkansız olmadığını göstermekti.’’ ifadelerini kullandı. Kickstarter’daki kampanya ile ilgili de konuşan Duymaz, teknoloji kategorisindeki 8.000 proje arasında ilk sıraya yükselmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Eğer siz de bir 3 boyutlu yazıcıyı 7 renk baskı yapabilir hale getiren modül ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve projeyi desteklemek isterseniz, buradaki bağlantı aracılığıyla Kickstarter’daki kampanya sayfasına ulaşabilirsiniz.