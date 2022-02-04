Türk Girişimcilerin 3D Yazıcı Projesine 3 Milyon TL Yatırım

Geçtiğimiz kasım ayında Kickstarter üzerinden 100 bin dolarlık fon toplamayı başaran Türk girişimi Co Print, 3 milyon TL tohum yatırım aldı. 22 yaşında iki genç tarafından kurulan girişim, toplam 1.587 yatırımcıyı çekti.

Geçtiğimiz haftalarda sizlerle iki Türk genç tarafından Türkiye’de kurulan bir üç boyutlu yazıcı girişiminden bahsetmiştik. Fatih Kazım Duymaz ve Hüseyin Özen tarafından kurulan Co Print isimli girişim, üç boyutlu yazıcı sektöründe büyük bir açığı tamamlayan, aynı anda 7 rengi basarak yazım yapabilen ve çoğu 3D yazıcıyla uyumlu olan bir modül geliştirmişti. Girişim, Kickstarter’da başlatılan kampanyada yalnızca 36 saatte 100 bin dolarlık fon toplamayı başarmıştı.

İşte o girişimden bugün muhteşem bir haber daha geldi. 22 yaşındaki gençler tarafından kurulan Co Print, fonbulucu üzerinden başlattığı Paya Dayalı Kitlesel Fonlama kampanyasında 3,5 milyon TL’nin üzerinde yatırım almayı başardı. 2,5 milyon TL’lik hedeflenen fonlamanın çok daha üzerine çıkmayı başaran girişim, 1.587 yatırımcıdan toplamda 3.701.276 TL yatırım talebi topladı. Bu yatırımla birlikte şirketin değerlemesi 26 milyon 750 bin TL’ye ulaştı.

3 milyon TL’lik tohum yatırım bugün girişime aktarıldı

Kickstarter’ın seçili projelere verdiği ‘Project We Love’ rozetini alan ilk Türk girişim olmayı da başaran Co Print, fonbulucu üzerinde yürütülen kitlesel fonlama yatırım turu, Fonbulucu GSYF’nin 200 bin TL ve Ankara Kalkınma Ajansı’nın 50 bin TL yatırımı ile başlayarak 405 dakikada tamamlandı. 1587 yatırımcı, girişime ortak oldu.

fonbulucu kampanyası süresince 3,7 milyon TL yatırım talebi toplanmış olsa da Co Print’e aktarılacak fon, MKK mevzuatı gereği arz edilen payın limiti olan 3 milyon TL olarak tescillendi. Bugün, 1587 yatırımcının tamamına pay dağıtımları gerçekleşti ve toplanan fon girişime aktarılmış oldu. Co Print kurucu ortağı Fatih Kazım Duymaz, bu başarı hakkında şunları söyledi:

“Bu yatırım bizim için rakamlardan çok daha başka bir boyutta değerli, genç yaşımızı bir dezavantaj görmeyip Türkiye’den dünyaya teknoloji ihraç etme hedefimize inanmış 1.587 kişi sadece bizim için değil bütün genç girişimciler için ülkemizin ve girişimcilik ekosistemimizin müthiş potansiyeline inanmalarına katkı sunacak.”

Kasım ayında çok filamentli 3D Baskı modülü ürünü için Kickstarter’da başlattığı kitle fonlaması kampanyasında 30 günde 64 farklı ülkeye 165 bin İngiliz sterlini değerinde ön satış yaparak global pazara giren Co Print girişimi bu yatırımla birlikte takımı ekibi büyütme, üretimi geliştirme ve ar-ge faaliyetlerini tamamlayıp, güçlü bir giriş yaptığı global pazarda 3D yazıcı alanında söz sahibi bir firma haline gelmeyi hedefliyor.