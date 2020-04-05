Türk Bilim İnsanları Aşı İçin İlk Adım Olan Koronavirüs İzol

Dünyada son hızla yayılmaya devam eden koronavirüs için birçok ülkeden bilim insanları çalışmalar yürütüyor. Virüsü tedavi edecek ilaç ve aşı araştırmaları gece gündüz demeden sürdürülüyor. Gündem bu denli yoğunken Türkiye’den sevindirici bir haber geldi.

İlk ortaya çıktığı yer olan Çin’in ardından pek çok ülkeye yayılan koronavirüs salgını, milyonlarca insanı enfekte ederken binlerce kişinin de ölümüne sebep oldu. Bilim insanlarının virüsle mücadele için canla başla çalıştığı bilinirken bir güzel haber de Ankara Üniversitesi’nden geldi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Direktörü olan Prof. Dr. Aykut Özkul’un ölümcül koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardığı açıklandı.

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı!” sözleri kullanıldı.

Türkiye’de toplam vefat sayısı 574 oldu

Dünya genelinde vaka sayısının 1 milyon 237 bin 420 olduğu ve toplam can kaybının 67 bin 260’a ulaştığı salgınla mücadele için önemli bir adım sayılan bu haber, vatandaşlar tarafından umut verici olarak nitelendirildi. Bugün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son bilgilere göre ülkemizdeki toplam vaka sayısının 27 bin 69, vefat eden vatandaşlarımızın sayısının ise 574 olduğunu ekleyelim. Ayrıca bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da bin 42 olarak aktarılmış durumda.

Herkesin dört gözle beklediği aşının bulunmasında önemli bir aşama olan izoleyi başaran Prof. Dr. Aykut Özkul ve ekibi için bir teşekkür de Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nden geldi. Yayınladıkları açıklamada “Son derece önemli ve sevindirici çalışmasından dolayı Sayın Hocamızı ve ekibini kutluyor, teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyoruz” sözlerine yer veren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi bir de Twitter paylaşımı yaptı. Özkul ve ekibinin ilerleyen günlerde yürüteceği çalışmalar herkes tarafından merakla bekleniyor.