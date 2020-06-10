Türk Hacker, MIT'yi Hackleyerek Irkçılık Karşıtı Mesaj Verdi

ABD'de devam eden ırkçılık karşıtı protestolara bir Türk hackerdan da destek geldi. Emilyano Zapota isimli hacker, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün sitesini hackleyerek siyahiler için destek mesajı paylaştı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde Derek Chauvin adındaki bir polis memurunun Afro-Amerikalı George Floyd'u gözaltına alırken öldürmesi, ülke genelinde devasa ırkçılık karşıtı protestolara neden olmuştu. Ülkede hala devam eden ve tüm dünyanın yakından takip ettiği eylemlere bir Türk hackerdan da destek geldi.

SpyHackerz adlı Türk hacker grubu üyesi ve Saldırı Birimi Başkanı Emilyano Zapota isimli Türk hacker, eylemlere destek olmak amacıyla ABD'nin en başarılı üniversiteleri arasında yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) internet sitesine sızdı. Üniversitenin veri tabanını ele geçiren Zapota, Flody'un öldürülme anının görüntülerini, Türkçe ve İngilizce bir mesajla paylaştı.

Türk hacker Zapota'dan ABD'deki ırkçılık karşıtı protestolara destek mesajı

Zapota, MIT'in sitesinde yayınladığı mesajda, "Amerika'da siyahilere yapılan zulüm ve eziyeti, ayrımcılığı Türk Hacker'lar olarak kınıyoruz ve lanetliyoruz. Biz Türk Halkı olarak her zaman ırkçılığa karşı olduğumuzu içimizde barınıp yaşayan her milletten insan ile gösterdik. Siz siyahi kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Türkiye'den sizlere selamlar gönderiyoruz. Bu davanızda siz siyahi kardeşlerimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.

Türk hacker, MIT'in internet sitesinde yayınladığı mesajın yanı sıra Floyd'un öldürülme anının görüntülerini de ekledi. Zapota, MIT'nin büyük bir eyalet üniversitesi olduğunu ve Amerikan hükümeti tarafından desteklendiğini, bu nedenle MIT'yi hedef aldıklarını belirtti.

Zapota'nın üyesi olduğu SpyHackerz grubu, 2006 yılında Mectruy kod adlı bir Türk hacker tarafından kuruldu. MIT'in sitesini hackleyen Zapota'nın web, network ağlarını ele geçirme, dinleme yapma ve sızma konularında uzman olduğu belirtiliyor.