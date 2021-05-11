Türk Nano Teknoloji Firması, NASA'nın Yarışmasını Kazandı

Yerli nano teknoloji firması Nanosilver, NASA'nın Mars çalışmaları dahilinde gerçekleştirmiş olduğu bir yarışmada birincilik ödülünün sahibi oldu. Firma, Mars görevleri için NASA ile iş birliği gerçekleştirdi.

Genç girişimciler Rona Gürçay ve Tanra Gürçay tarafından kurulan ve çalışmalarına Teknopark İstanbul’un Cube Incubation Kuluçka Merkezi'nde devam eden Nanosilver, üç önemli ödül birden kazandı.

İlk olarak ABD’de düzenlenen 11. Uluslararası Nano Teknoloji Konferansı’nda, ‘Yılın Araştırması Ödülü’nü kazanan firma sonrasında 6. Dünya Yeni Teknolojiler Konferansı’nda yine 'Yılın Araştırması Ödülü'nü kazandı ve sonrasında da NASA’nın Mars çalışmaları için gerçekleştirdiği bir yarışmada birinci olmayı başardı.

Nanosilver, NASA'nın yeni sıra Türkiye Uzay Ajansı'yla da çalışacak

NASA'nın yarışmasında elde ettiği birinciliğin ardından "Uzay Mekiklerinin Yüzeylerinin ve Kullanılan Ekipmanların Nano Gümüşle Kaplanması" ve "Uzayda Nano Gümüşle Arıtma" projelerinde NASA ile birlikte çalışmaya başlayan Nanosilver, ayrıca yüzde 100 yerli ve milli teknolojilerle Türkiye Uzay Ajansı’na da katkıda bulunacak.

Ar-Ge'de bir sonraki adımlarının üç boyutlu yazıcılar ile çalışmak olduğunu dile getiren Nanosilver CEO’su Tanra Gürçay, "Projemizin bilgi ve teknoloji aktarımının tamamını İstanbul Teknik Üniversitesi’nden yapıyoruz. Bu yöntem ve tekniklerle nano gümüş üretimi yapan Türkiye’nin ilk ve tek şirketiyiz. Halen 14 Ar-Ge projesi yürütüyoruz" dedi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Titanyum DSA Elektrot Kaplama teknolojisi artık Türkiye'de de üretiliyor

"Uzay araştırmalarında nano gümüş teknolojisi kullanılıyor. Dünya dışı varlık araştırmalarında, dünyadan hiçbir mikroorganizmanın uzaya taşınmaması gerekiyor ki, yanıltıcı sonuçlar çıkmasın. Bu sebeple araç yüzeyleri nano gümüşle kaplanıyor. NASA’ya sunduğumuz ve birincilik elde ettiğimiz proje kapsamında geliştirdiğimiz nano gümüş tekniği, NASA’nın uzay çalışmalarında, yüzey kaplama tasarımlarında, su arıtma projelerinde kullanılacak. Nano gümüş çok büyük hacimdeki sıvıları arıtmaya imkan sağlıyor."

Diğer üretimleri hakkında da konuşan Gülçay, "Dünyada çok az sayıda ülke tarafından üretilebilen Titanyum DSA Elektrot Kaplama teknolojisini özgün üretim tekniğimizle geliştirerek Türkiye’de üretmeyi başardık. Ülkemiz savunma sanayi açısından stratejik önemdeki bu malzemeyi ithal eden yerli firmalarımızdan büyük talep alıyoruz. Elektrotun tamamı yerli, milli ve maliyeti ithal muadillerine göre yüzde 50 daha az" ifadelerini kullandı.