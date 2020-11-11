Türk Öğrencilerin Geliştirdiği Elektrikli Otomobil Yandı

Gaziantep Üniversitesi bünyesinde 2 yıllık çalışmanın sonucunda üretilen elektrik motorlu otomobil ECOTRON-4, alevlere teslim oldu. Yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen araç, öğrencilerin birikimlerini de götürdü. Bir öğrenci, yangının bataryada meydana gelen bir kısa devreden kaynaklandığını ifade etti.

Gaziantep Üniversitesi Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu öğrencileri tarafından 2 yılda geliştirilip, çeşitli yarışmalarda ödül alan elektrik motorlu aracı ne yazık ki yandı. "ECOTRON-4" isimli aracın elektrik aksamında çıkan yangın, yapılan tüm çalışmalara rağmen söndürülemedi. Ödüllü araç, itfaiye ekiplerinden alınan yardımlara rağmen kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili açıklamalar, projenin geliştiricisi olan öğrencilerden Ali Alper Korkmaz tarafından yapıldı. Korkmaz, ECOTRON-4 ile Teknofest 2020'ye katıldıklarını, ayrıca TUBİTAK'ın bazı yarışmalarında da derece sahibi olduğunu söyledi. Yangının sebebinin pilde meydana gelen kısa devre olduğunu söyleyen Korkmaz, ekip olarak büyük bir üzüntü duyduklarını söyledi.

ECOTRON-4, yanmadan önce işte böyle görünüyordu

Korkmaz, meydana gelen yangın sonrasında ellerinde hiçbir şeyin kalmadığını söyledi. ECOTRON-4 için 80 kişilik bir ekibin 2 yıldır çalıştığını ifade eden üniversite öğrencisi, 15 yıllık kulübün tüm bilgi birikiminin, bu yangınla birlikte kül olduğunu belirtti. Yangından sonra proje üzerinde emeği olan tüm öğrencilerin üzüntüsü, yüzlerinden okunuyordu.

Proje üyelerinden başkası olan Melih Burak Albayram ise yangın nedeniyle aracı yaka paça garaj dışına aldıklarını söyledi. Yangın sonrası aracın tüm elektrik aksamının, bataryasının, dizaynının ve diğer her şeyin küle döndüğünü ifade eden Albayram, 15 yıllık bilgi birikiminin araçla birlikte alev alıp gittiğini vurguladı.

ECOTRON-4'ün yangından sonraki hali, kameralara böyle yansıdı