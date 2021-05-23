NFT çılgınlığının müzayede evlerine sıçramasıyla birlikte bir açık artırma etkinliği daha duyuruldu. Gelirinin bir kısmını kâr amacı gütmeyen kurumlara bağışlayacak ‘Natively Digital’ etkinliği, 3-10 Haziran tarihleri arasında Sotheby’s Müzayede Evi tarafından düzenlenecek. Oturumlarda bir Türk sanatçının da eseri satılacak.

İnternet üzerindeki herhangi bir içeriği haklarıyla birlikte satın almaya yarayan NFT, bu yıl gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Sadece dijital sanat eserlerini değil; videoları, hatta tweet’leri bile satın almaya yarayan bu kripto para türünün kullanımı, müzayede evlerine kadar ulaştı. Trende ayak uydurmaya çalışan müzayede evleri ise adeta birbiriyle yarışmakta.

Rekor satış fiyatı, şu anda 69 milyon dolarla Beeple’ın ‘Everydays: the First 5000 Days’ adlı eserinde. Ancak bu satışların müzayede evlerinde yayılmasıyla yeni rekorların geleceği düşünülüyor. Büyük NFT açık artırma etkinliklerinden birinin de haziran ayında düzenlenmesi planlanıyor. Eserlerini satacak kişilerin arasında Türk bir sanatçı da bulunuyor.

Murat Pak'ın da bir eseri satışa sunulacak

Önümüzdeki ay birçok dijital eseri NFT yoluyla alıcıya sunacak ‘Natively Digital’ etkinliği, Sotheby’s Müzayede Evi’nde düzenlenecek. Eserler, farklı kripto para birimleriyle satın alınabilecek. 100 dolardan itibaren fiyatlandırılacak birçok eserin açık artırmaya sunulacağı etkinlikten elde edilen gelirin bir kısmı Sevens Foundation ve Mint Fund’a, bir kısmı ise COVID-19’la mücadele için CryptoPunk’a bağışlanacak.

Natively Digital, dijital sanat camiasından birçok önemli ismi dahilinde bulunduracak. Kevin McCoy ve Robert Alice gibi isimleri ağırlayacak olan açık artırma etkinliği, bir Türk sanatçının da eser satışını üstlenecek. Etkinliğin internet sitesinde ‘Pak’ adıyla bilinen Murat Pak’ın da bir eserinin açık artırmada satılacağı ibaresi bulunuyor. Hangi eserin satılacağı şu an belli değil fakat site bunun duyurusunu yakın zamanda yapacağını söylüyor. Rekor satışların gelebileceği söylenen Natively Digital, 3-10 Haziran tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek.