Murat Pak isimli bir Türk, dünyada bir ilke imza attı. Kripto paralarla ilgili sanat eserleri oluşturup bunları satan Pak, dünyanın ilk 1 milyon dolardan fazla para kazanan kripto para sanatçısı oldu. Bugüne dek 268 kripto para sanat eseri satan Pak, bu satışlar karşılığında 1.881 ethereum kazandı.

Son yılların en çok tartışılan yatırım araçlarından bir tanesi olan kripto paralar, bir Türk sanatçıyı adeta zengin etti. Murat Pak isimli kripto para sanatçısı, yaptığı eserleri satışa sunarak 1 milyon dolardan fazla para kazandı. Analiz platformu olarak bilinen CryptoArt.io'nun açıkladığı verilere göre Türk sanatçı, kazandığı parayla dünyada bir ilke imza attı.

Kripto para sanatçılığı, 2010'lu yılların ortalarına doğru hayatımıza giren bir tabir. Sanatçılar, kimi zaman yaptıkları çizimler kimi zamansa ürettikleri el yapımı ürünlerle, kripto paralarla ilgili eserler oluşturuyorlar. İşte Murat Pak isimli vatandaş da bunlardan bir tanesiydi. CryptoArt.io tarafından yapılan açıklamalarda, Pak'ın bugüne kadar 268 sanat eseri sattığı ifade ediliyor.

Murat Pak, kripto para sanatlarını satarak 1 milyon doları aşkın para kazanan ilk isim oldu

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pak, elde ettiği başarı için minnettar olduğunu, çok çalıştığını, çalışmaya da devam ettiğini söylüyor. Kimi zaman kendi kontrolü dışındaki şeylerin daha önemli olabileceğini ifade eden sanatçı, kripto para sanatının da bunlardan bir tanesi olduğunu ifade ediyor.

Kripto para sanatını günümüzde çok duymuyor olabiliriz. Ancak bu sektör, her geçen gün biraz daha fazla genişliyor. Sanatçılar, eserlerini de kripto parayla ilgili eserlerin satıldığı platformlarda sergiliyorlar. Haliyle kazanılan paralar da kripto para oluyor. Örneğin Murat Pak, 268 adet sanat eserini tam 1.881 ethereum karşılığında sattı. Kripto para sanatçılarını, önümüzdeki yıllarda daha çok konuşacağız gibi görünüyor.