Kamer Kaan Avdan isimli bir Türk tasarımcı, Microsoft'un henüz adı bile var olmayan yeni işletim sistemi Windows 20 için konsept bir tasarım oluşturdu. Görenleri mest eden Windows 20 konsepti, Windows 10 kullanıcılarının tüm beklentilerini karşılıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, uzunca bir süredir Windows 10 isimli işletim sistemi ile kullanıcılara hizmet veriyor. Şirket, yaklaşık 5 yıl önce piyasaya sürdüğü Windows 10 üzerinde çeşitli çalışmalar yaparak işletim sistemini hem görsel hem de performans açısından iyileştirmeye çalışıyor. Ancak şimdi, sizlere Windows 10'u unutturacak bir "Windows 20" tasarımından bahsedeceğiz. Üstelik bu tasarım, bir Türk'ün elinden çıktı.

Kamer Kaan Avdan, YouTube'daki popüler tasarımcılardan bir tanesi. Geçtiğimiz dönemlerde Windows 95, Windows XP, Windows 7, Windows 11 gibi işletim sistemi sürümlerin yanı sıra iOS 14 için çeşitli konsept tasarımlar oluşturan Avdan, şimdi de henüz var olmayan Windows 20 için özel bir konsept tasarım oluşturdu.

Karşınızda Windows 20 konsepti

Avdan'ın hazırladığı Windows 20 konseptinin belki de en etkileyici yanı, kullanıcılara özelleştirme imkanı sunuyor oluşu. Hazırlanması tam 35 gün süren konsept tasarım, çok sayıda etkileyici simge, etkileşimli Başlat menüsü, şık bir Dosya Gezgini, tamamen baştan tasarlanmış bir Ayarlar menüsü ve çok daha işlevsel bir tablet modu gibi detaylar içeriyor.

Avdan'ın Windows 20 konsepti, son dönemlerin en popüler özelliklerinden bir tanesi olan karanlık modu da destekliyor. Windows 10'a oranla daha şık bir şekilde tasarlanmış olan Windows 20 karanlık modu, tüketiciler için çok daha işlevsel özellikler sunacak. Ayrıca Windows 20 konsepti, yeni ve çok daha kullanışlı bir Bildirim menüsünü de içeriyor.

Avdan, oluşturduğu Windows 20 konsepti için bir de video hazırladı. Hazırladığı videoyu YouTube üzerinden aboneleriyle paylaşan Avdan, konsept tasarımıyla tüketicileri mest etmiş gibi görünüyor. Dilerseniz artık sizleri, Windows 20 için hazırlanan o konsept tasarımın videosu ile baş başa bırakalım.

Türk tasarımcının oluşturduğu Windows 20 konsepti