Türk tasarımcı Kamer Kaan Avdan, konsept çalışmalarında kullandığı duvar kağıtlarını işletim sistemi arayüzlerinden bağımsız bir şekilde yayınladı.

Bugüne kadar yayınlamış olduğu iPadOS 15, Windows 20, 2020 model Windows 7, Android 12, 2018 model Windows XP, Windows 11 ve daha pek çok konsept çalışması ile kendine hatırı sayılır bir takipçi kitlesi oluşturmayı başaran Türk tasarımcı Kamer Kaan Avdan, şimdi de “bir yerlerden tanıdık gelen” özel tasarım duvar kağıtlarını yayınladı.

Bir anlamda sevilen işletim sistemi konseptleri için tasarlamış olduğu duvar kağıtlarını konseptlerden bağımsız bir şekilde yayınlayan Avdan, resmi gibi görünen ancak gerçekte yalnızca bir konsept olan duvar kağıtlarını kullanmak isteyenlere harici olarak indirme imkanı sunuyor.

Avdan’ın yayınlamış olduğu duvar kağıtları daha çok geçmiş ve mevcut Windows sürümleriyle ilgili konseptler içeriyor. Bu nedenle özellikle Windows 7 ve Windows XP’yi özleyen kullanıcıların fazlasıyla beğeneceği duvar kağıtları bulunduğunu söyleyebiliriz.

Kamer Kaan Avdan’ın konsept duvar kağıtları şu şekilde:

Windows 20

Windows 10’u Apple tasarlasaydı

Windows XP (2019 sürüm)

Android 12 (konsept)

Windows 7 (2020 sürüm)

iPadOS 15

Kamer Kaan Avdan’ın yayınlamış olduğu duvar kağıtlarının Google Drive klasörlerine buradan ve buradan ulaşabilirsiniz.