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BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak

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BYD, elektrikli araçlarda menzili ve güvenliği artıracak ilk katı hâl bataryalı otomobilini 2027'de yollara çıkarıyor.

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Lityum-iyon pillerden katı hâl bataryalara geçiş, elektrikli araçların menzilini uzatmayı ve şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı vaat ediyor. BYD, bu teknolojiyi ticarileştirme konusunda sektörün öncüsü olduğunu savunuyor. Şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Stella Li, verdiği bir röportajda BYD’nin katı hâl bataryaya sahip ilk otomobilini 2027 yılında piyasaya süreceğini doğruladı.

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Li, teknolojideki liderliklerine vurgu yaparak ticarileşme sürecini kanıtlamak adına önümüzdeki yıl bu teknolojiyi taşıyan ilk modeli sergileyeceklerini belirtti. Şirket yetkilileri, sülfür bazlı katı hâl bataryaların ilk aşamada daha çok lüks segmente odaklanacağını, geleneksel lityum demir fosfat pillerin ise geniş kitlelere hitap etmeye devam edeceğini ifade ediyor.

İçerikten Görseller

BYD, Elektrikli Otomobillerin Geleceği Olarak Görülen Teknolojiyi İlk Kez 2027'de Kullanacak
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Katı hâl bataryalar neden sektörün geleceği olarak görülüyor?

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Sıvı lityum tuzları yerine oksit, polimer veya sülfür gibi katı elektrolitler kullanan bu yeni nesil piller, çok daha yüksek bir enerji yoğunluğu sunuyor. Bu durum, araçlarda daha küçük ve hafif batarya paketleriyle çok daha uzun menzillere ulaşılmasına olanak tanıyor. Ayrıca yangın riskinin son derece düşük olması ve aşırı sıcaklık koşullarında performans kaybı yaşamaması, katı hâl bataryaları mevcut piller karşısında teorik olarak çok daha güvenli kılıyor.

Teknolojinin önündeki en büyük engel ise şu an için yüksek üretim maliyetleri. BYD bu nedenle yeni bataryalarını ilk olarak Denza Z gibi üst segment modellerinde kullanmayı planlıyor. Katı hâl batarya yarışında BYD yalnız değil. Toyota, Mercedes-Benz, Stellantis ve Honda gibi dünya devleri de 2030 yılına kadar bu teknolojiyi araçlarına entegre etmek için yoğun bir test ve geliştirme süreci yürütüyor.

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