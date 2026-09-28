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OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!

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OPPO, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkat çeken yeni telefonu Reno 16t’yi tanıttı.

OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de ilgi gören bir marka olan OPPO, yeni telefonlarını bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Çinli teknoloji devi, şimdi ise sevilen Reno 16 serisine yepyeni bir cihaz daha ekledi. OPPO Reno 16t modeli resmen tanıtıldı.

OPPO’nun orta üst segmentte yer alacak Reno 16t modeli, moda odaklı bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki arka tarafında desenli bir tasarım var. Kompakt boyutuna rağmen etkileyici özelliklerle geldiğini de belirtmek gerek.

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OPPO, Tasarımıyla Dikkat Çeken Reno 16t’yi Tanıttı: 200 MP Kamera, 6700 mAh Batarya!
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renomanset

OPPO Reno 16t neler sunuyor?

renoic1
Ekran 6,32 inç, 1216x2640, 120 Hz, 3600 nit, AMOLED
İşlemci Dimensity 8550 Super
RAM 12 GB
Depolama 256/512 GB
Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 50 MP
Batarya 6700 mAh (80W)

Telefonun ön yüzünde 6,32 inç büyüklüğünde, 2640×1216 piksel çözünürlüğe sahip bir AMOLED panel yer alıyor. Bu ekran; 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunma örnekleme hızı, 3600 nit tepe parlaklık sunabiliyor. Kalbinde Dimensity 8550 Super işlemci olduğunu belirtelim. Ona 12 GB LPDDR5X/LPDDR5 RAM ve 512 GB'a kadar UFS 3.1 depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Kamera tarafında da oldukça iddialı. Arkada OIS destekli 200 megapiksellik ana kamera yer alıyor. Bu ana kameraya, 116 derecelik görüş açısına sahip** 50 megapiksel ultra geniş açı kamera ve yine OIS destekli 50 megapiksel telefoto kamera** eşlik ediyor. Ön tarafta ise 4K video kaydı yapabilen, otomatik odaklama destekli 50 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

renomanset

Cihazın enerjisini ise kompakt boyutuna kıyasla oldukça büyük sayılan 6700 mAh kapasiteli bir batarya sağlıyor.Bu yüksek kapasiteli pil, 80W SuperVOOC ve 80W UFCS hızlı şarj teknolojileri ile destekleniyor. Cihazın 8,36 mm kalınlık ve 191 gram ağırlık ile geldiğini belirtelim. 550 dolardan başlayan fiyatları var.

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