2028 Model Toyota Corolla Benzinli, Hibrit ve Tam Elektrikli Motor Seçenekleriyle Geliyor

Toyota, 2028 model yeni Corolla'yı yepyeni seçenekleriyle baştan aşağı yenilemeye hazırlanıyor.

Dünyanın en çok satan otomobillerinden biri olan Toyota Corolla, yeni jenerasyonuyla kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor. 2028 model yılıyla yollara çıkması beklenen yeni Corolla; güncellenmiş altyapısı, daha keskin tasarımı ve benzinliden tam elektrikliye kadar uzanan geniş motor yelpazesiyle otomobil severlerin karşısına çıkacak.

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İlk kez 1966 yılında satışa sunulan ve bugüne kadar dünya çapında 57 milyondan fazla satan simge model, elektrikleşme çağında tek bir aktarma organına bağımlı kalmak yerine sürücülere zengin seçenekler sunmayı hedefliyor.

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Çoklu motor altyapısı

Yeni Corolla'nın, Toyota'nın TNGA-C platformunun oldukça geliştirilmiş bir versiyonu üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu esnek altyapı; geleneksel benzinli motorlardan hibrit, şarj edilebilir hibrit ve tamamen elektrikli sistemlere kadar her türlü güç ünitesine ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlandı. Böylece Toyota, Corolla ailesini bir anda tamamen elektrikliye dönüştürmek yerine, geçiş sürecini kademeli ve esnek bir stratejiyle yönetiyor.

Yeni hibrit versiyonda, elektrik motoruyla eşleştirilmiş 1,5 litrelik dört silindirli yeni bir motorun kullanılması ve toplamda yaklaşık 134 beygir güç üretmesi öngörülüyor. Toyota mühendisleri, bu yeni hibrit sistemin mevcut modele kıyasla %10 ila %20 arasında daha verimli olacağını belirtiyor. Ayrıca arka aksa eklenecek ekstra bir elektrik motoruyla dört tekerlekten çekişli bir seçeneğin sunulması da ihtimaller arasında. İçten yanmalı motor tutkunları içinse 1,5 litrelik turbo beslemeli ve güncellenmiş 2,0 litrelik atmosferik benzinli ünite varlığını koruyacak.

İlk tam elektrikli Corolla

Corolla tarihindeki en radikal değişim, ilk kez sunulacak olan şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli modellerle yaşanacak.

Şarj edilebilir hibrit versiyonun daha büyük bir batarya kapasitesiyle yüksek elektrikli menzili sunması beklenirken, tam elektrikli Corolla'nın tek veya çift motorlu seçeneklerle en az 400 kilometre civarında bir menzil sunacağı tahmin ediliyor.