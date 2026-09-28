Çift 200 MP Kameralı Yeni Amiral Gemisi HONOR Magic 9 Pro Max Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Çift 200 MP kamerası ile öne çıkan HONOR Magic 9 Pro Max, devasa pili ve güçlü donanımıyla resmî olarak tanıtıldı.

Donanım inovasyonlarının yavaşladığı bir dönemde akıllı telefonların birbirinden sıyrılması da oldukça güçleşti ancak HONOR, gelişmiş fotoğrafçılık ve videografi çözümleriyle kendine özel ve güçlü bir alan yaratmayı hedefliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Gimbal sistemine sahip robot telefon konseptiyle dikkat çeken marka, şimdi de kamera çıtasını bir üst seviyeye taşıyan Magic 9 Pro Max modelini tanıttı. Cihaz, sunduğu çift 200 MP kamera kurulumu ve profesyonel video yetenekleriyle kullanıcıları âdeta birer video prodüktörüne dönüştürmeyi hedefliyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Çift 200 MP kamera ile geliyor

HONOR Magic 9 Pro Max, markanın kamera donanımındaki sınırları zorlayan f/1.57 diyafram açıklığına ve 1/1.28 inç sensör boyutuna sahip 200 MP ana kamerayla geliyor. Buna ek olarak, "ultra gece" hassasiyetine sahip f/2.6 diyaframlı 200 MP telefoto lens ve 50 MP ekstra geniş açı kamera sisteme eşlik ediyor. Cihazın ön kısmında ise hem geniş ekran hem de portre çekimleri için kolayca kırpılabilen 55 MP'lik kare sensörlü bir selfie kamerası yer alıyor.

Kameraların yerleşimi tarafında HONOR, alışılagelmiş dairesel modül tasarımını bırakarak dikdörtgen bir kamera adasına geçiş yapmış. Tasarımsal olarak klasik çok lensli sinema kameralarından esinlenildiği belirtilen bu yeni düzen, aynı zamanda gövde içerisinde daha büyük bir pil için alan açılmasını sağlıyor. Ayrıca cihazın zoom performansını artırmak isteyen kullanıcılar için harici G200 ve G500 tele dönüştürücü kitleri de aksesuar olarak sunuluyor.

HONOR Magic 9 Pro Max özellikleri

Özellik Detay Ekran 6.8 inç OLED, 1320×2868 piksel çözünürlük, 10.000 nit tepe parlaklık İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 RAM 12 GB / 16 GB RAM Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Arka Kamera 200 MP (f/1.6$, 23mm, 1/1.28″, PDAF, OIS), 200 MP Periskop Telefoto (f/2.6$, 1/1.4″, 3.5x optik zoom, OIS), 50 MP ($/2.0$, 12mm, 122˚ geniş açı) Ön Kamera 55 MP Çoklu En-Boy Oranlı (f/2.0$, 21mm) + TOF 3D derinlik sensörü Pil 8.800 mAh Silikon-Karbon pil, 100W kablolu, 80W kablosuz, 27W ters kablolu şarj İşletim Sistemi Android 17 tabanlı MagicOS 11

HONOR Magic 9 Pro Max fiyatı

HONOR Magic 9 Pro Max, başlangıçta Çin pazarına özel olarak piyasaya sunulacak.

Konfigürasyona ve promosyonlara bağlı olarak 5.999 yuan - 6.499 yuan (yaklaşık 820 - 890 dolar) civarında da bir fiyat etiketine sahip.