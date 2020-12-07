Türk Telekom’dan Sürpriz eSIM Açıklaması: Hazır Durumdayız

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, eSIM için hazır olduklarını fakat yüklenici kurumdan belirli düzenlemeler beklediklerini ifade etti.

Cihazların devre kartına gömülü, programlanabilir SIM kartlar ya da kısaca eSIM, günden güne yaygınlaşıyor ve Türkiye de eSIM’i hizmete sunabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ekim ayında yapmış olduğu açıklama ile eSIM’in yakında Türkiye’de de kullanılabileceğini açıklamış, bir gün sonra Türkiye’de hizmet veren operatörlerden Vodafone, eSIM’i Türkiye’de kullanıma açtıklarını duyurmuştu.

AA’nın İş Dünyası Söyleşileri programına konuk olan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal yeni nesil teknolojileri ve çözümleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken, eSIM’i yakında kullanıma açabileceklerinin de ipuçlarını paylaştı.

Türk Telekom CEO'su: (eSIM için) belirli düzenlemeleri bekliyoruz

“Milli Eğitim Bakanlığı'nın EBA platformu ile Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' gibi uzaktan eğitim ve sağlık uygulamalarının geliştirme ve altyapı süreçlerine katkıda bulunduk.” şeklinde konuşan Türk Telekom CEO’su, diğer teknoloji çözümleri ve eSIM ile ilgili olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bilişim çözümleri sağlayan iştirakimiz İnnova, Sağlık Bakanlığı'yla birlikte Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemini (FİTAS) çok kısa bir süre içinde geliştirerek kullanıma sundu. Diğer bir iştirakimiz Argela'nın ONF platformunda geliştirdiği erişim şebekesini sanallaştıran SEBA teknolojisini dünyada ilk kez kendi şebekemizde deneyerek öncü olduk. Yine yakın zamanda Argela'nın, Amerika'daki iştiraki Netsia aracılığıyla geliştirdiği patentli VRAN ürünlerini, dünyanın sayılı şebeke altyapı üreticilerinden Juniper Networks aracılığıyla dünyaya pazarlamak üzere bir lisans ve iş birliği anlaşması yaptık.

Bu Türkiye'nin dünyaya teknoloji ihracı yapması demek... Eylül ayında, araç içi acil çağrı sistemi eCALL çözümümüzü devreye aldık, üreticilerle testlerimizi başarıyla gerçekleştirdik. Bir sonraki aşaması olan eSIM için de hazır durumdayız. Yüklenici kurumun belirli düzenlemelerini bekliyoruz. Çok yakında eSIM'i de yerli teknolojiyle dijitalleştireceğimiz yeni nesil araçlarda tecrübe etmeye başlayacağız.”