Türkiye'nin en büyük internet sağlayıcılarından biri olan Türk Telekom'un paket fiyatlarına zam geldi. Buna göre; önümüzdeki aydan itibaren en ucuz paket 199 TL oldu.

Son zamanlarda Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar, birçok farklı alanda zamlara yol açıyor ve vatandaşı zor duruma sokuyordu. Ev interneti fiyatları da içinde bulunduğumuz durumdan nasibini alanlar arasındaydı. Örneğin geçtiğimiz aylarda internet sağlayıcısı TürkNet, fiyatlara yüzde 21’lik bir zam yapmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom'un ev interneti pketlerine ciddi bir zam geleceği iddia edilmişti. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre en düşük paket 179 TL olabilirdi.

16 Mbps internet paketi 199 TL oldu

Sosyal medyada ortaya çıkan sızıntılarda, Türk Telekom'un güncel internet paketlerinin fiyatları paylaşıldı. Paylaşılan görsele göre ülkemizde ne yazık ki çoğu kişinin kullanmak zorunda kaldığı 16 Mbps hızındaki internet paketi 199 TL olarak açıklandı. Ancak şirketten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Türk Telekom’un internet paketlerinin güncel fiyatlarından da bahsetmeden geçmeyelim. İnternet sitesi incelendiğinde, yeni kullanıcılar için ilk ay ücretsiz 24 ay taahhütlü sabit ödemeli en ucuz 16 Mbps paketin 129 TL olduğu görülüyor. Bu da gelen zam ile birlikte ciddi bir fiyat artışının yaşanacağını ortaya koyuyor. 1 Ekim'den itibaren 24 ay taahhütlü paket fiyatları şu şekilde değişecek;

Paket Eski Fiyat Yeni Fiyat 16 Mbps 129 TL 199 TL 24 Mbps 139 TL 209 TL 35 Mbps 154 TL 224 TL 50 Mbps 169 TL 239 TL 100 Mbps 194 TL 264 TL

Fiyat artışının tahhütlü kullanıcıları etkileyip etkilemeyeceği ise şu anda bilinmiyor.