Kontrolmatik Enerji ve Mühendislik'in uydu ve uzay çalışmaları birimi Plan-S, 400 milyon dolar değerleme ile yatırım turuna çıkıyor.

Kontrolmatik Enerji ve Mühendislik AŞ yatırım ve finansman çalışmalarına devam ediyor. Firmanın uydu ve uzay teknolojisi birimi Plan-S, 400 milyon dolar değerleme ile özkaynak finansmanı gerçekleştirmek için yatırım turuna katılacak.

Bu finansman turu için Ziraat Bankası'nın yatırım kolundan destek alınacak. Bu fon ile birlikte Plan-S'in Türkiye ve yurt dışındaki kurumsal ve bireysel yatırımcılardan 40 milyon doları bulacak bir yatırım elde etmesi planlanıyor. Açıklama da Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan'dan geldi.

AR-GE ve uydu filosunun genişletilmesinde kullanılacak

Plan-S'in bu ilk yatırım turundan elde edilecek olan gelir, firmanın AR-GE çalışmaları ve alçak yörüngede bulunan uyduların sayısının arttırılması için kullanılacak. Firmanın şu anda yörüngede 5 adet test modeli yer alıyor. Bu filonun 2025 yılının Temmuz ayına kadar 22'ye, 2030 yılına kadar 200'ün üzerine çıkarılması planlanıyor. Bu uydular Türkiye'de üretildi ve SpaceX ile fırlatıldı.

Aslanhan açıklamasında, Plan-S'in %44,5'lik kısmına kişisel olarak sahip olduğunu, Kontrolmatik'in de firmadaki payının %25 olduğu ifade edildi. Aslanhan'a göre yatırım turu önümüzdeki ay içerisinde tamamlanacak. Ayrıca Plan-S'in 2027-2028 yıllarında Nasdaq'ta halka arz edilmesinin hedeflendiği de Aslanhan'ın değindiği bir başka nokta oldu.

Türkiye, 2022 yılından bu yana astronot yetiştirme ve kendi uzay limanını geliştirme amacını içeren uzay stratejisini duyurmuştu.