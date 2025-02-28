Turkcell, 2024 finansal sonuçlarını açıkladı. Turkcell, gelirlerini %7,8 artırarak 166,7 milyar TL’ye ulaştırdı. Net kârı ise 23,5 milyar TL olarak kaydedildi.

Türkiye’nin önde gelen iletişim ve teknoloji şirketlerinden Turkcell, 2024 yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket gelirlerini ve net kârını artırırken mobil abone sayısında da dikkat çeken bir artış yaşadı.

Turkcell, kaç para kazandığını açıkladı. Turkcell’in paylaştığı verilere göre, şirketin 2024 yılı toplam geliri yıllık bazda %7,8 artarak 166,7 milyar TL’ye ulaştı.

Turkcell, 2024’te milyonlarca yeni abone kazandı

Net kârı ise Ukrayna operasyonlarının satışının da etkisiyle 23,5 milyar TL seviyesinde kaydedildi. FAVÖK marjı %41,9 olurken, yatırımcılarına toplam 6,3 milyar TL kâr payı dağıtımı gerçekleştirildi. Şirket, geçtiğimiz yıl işine, ülkeye ve insanlara yönelik toplam 54,8 milyar TL yatırım yaptı.

Mobil abonelik tarafında da önemli bir büyüme görüldü. Turkcell’in toplam abone sayısı yıllık 578 bin artışla 43,1 milyona ulaşırken, faturalı mobil abone sayısı 1,9 milyonluk artışla 29,1 milyona çıktı. Bu büyüme sayesinde faturalı abonelik oranı %76 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde Mobil ARPU (kullanıcı başına ortalama gelir) %10,4 artış gösterdi.

Turkcell, fiber internet yatırımlarını da sürdürerek 2024 yılı boyunca 168 bin yeni abone kazandı ve toplam fiber abone sayısını 2,5 milyona çıkardı. Şirketin veri merkezi ve bulut hizmetleri gelirleri %46 artarken, Paycell ve Financell gibi fintech çözümleri de büyümesini sürdürdü.

Turkcell, 2025 yılında gelirlerini %7-%9 oranında artırmayı ve FAVÖK marjını %41-%42 seviyesinde tutmayı hedefliyor. Şirket, 5G ihalesine yönelik hazırlıklarını sürdürürken, sürdürülebilir enerji yatırımlarına da devam ediyor. 2026 yılı sonuna kadar güneş enerjisi santrallerinin toplam kapasitesini 300 MW’a çıkarmayı planlayan Turkcell, bu alandaki yatırımlarını genişletmeyi amaçladığını açıkladı.