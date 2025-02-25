Turkcell Superonline'ın hem indirme hem yükleme hızı 1000 Mbps olan yeni bir sabit internet tarifesi ortaya çıktı. Tüm sınırları ortadan kaldıracak tarife, oldukça yüksek bir fiyata satın alınabilecek.

Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, geniş bant internet hizmeti Superonline için yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Şirketin internet sitesinde yayımladığı yeni bir fiyat tarife cetveli, Superonline abonelerinin yakında hem indirme hem de yükleme hızı 1000 Mbps olan bir paketi kullanabileceklerini gösteriyor. Tarife cetveline göre bu paket, 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla kullanılabilecek.

Aslına bakacak olursak Turkcell Superonline, hâlihazırda zaten 1000 Mbps'lik paketler sunuyor. Ancak bu paketlerde sadece indirme hızları için 1000 Mbps taahhüt ediliyor. Yükleme hızlarında ise 50 Mbps gibi değerler görüyoruz. İşte yeni paket, yükleme hızı için de tüm limitleri kaldırıyor.

Peki fiyatı ne olacak?

Turkcell Superonline'ın 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacak tarife cetvelinde yer alan bilgiye göre hem indirme hem de yükleme hızı 1000 Mbps olacak tarifenin fiyatı, aylık 2.500 TL olacak. Bu fiyatın taahhütsüz paketler için olduğunu, taahhüt durumunda fiyatın biraz daha inebileceğini söyleyelim. Tarife cetvelini görmek isteyen okurlarımız, buradaki bağlantıyı kullanabilirler.

Tarife cetvelinden alınan ekran görüntüsü :

Turkcell Superonline, şu an için konuya ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak 1 Mart'a birkaç gün uzakta olduğumuz için bu sessizliğin çok yakında bozulacağını söyleyebiliriz. Yapılacak resmî açıklamayı sizlerle paylaşacağız.