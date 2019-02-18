Turkcell'in neredeyse 15 senedir süren MTN davasında oldukça önemli gelişmeler yaşandı.

2004 yılında İran'da mobil lisans ihalesi kazanan Turkcell, daha sonra ihale kendilerinden alınıp Güney Afrikalı şirket MTN'ye verilince konuyla ilgili hukuksal haklarını kullanmak için mahkemeye başvurmuştu.

Gelinen noktada Güney Afrika'nın eski İran büyükelçisi Yusuf Saloojeee tutuklandı. Polis güçleri, Saloojee'nin ihalenin MTN'e verilmesi için 100.000 dolar rüşvet aldığını belirledi. Güney Afrika'da süren MTN davasında büyük gelişmeler var. Eski İran büyükelçisi Yusuf Salooje, 31.6 milyar dolarlık ihaleyi kazanan MTN'den rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MTN ise yaptığı yazılı aaçıklamada şunları söyledi: "MTN daime Büyükelçi Saloojee'ye herhangi bir miktar ödeme yapıldığına veya Saloojee'nin MTN'den para aldığına dair güvenilir kanıt olduğunu reddetmektedir."

Turkcell, davada 4.2 milyar dolarlık bir tazminat talep ediyor. İranlı yetkililer henüz konuyla ilgili bir yorum yapmış değiller ancak 75 yaşındaki Yusuf Salooje'nin 1.4 milyon randlık rüşvet aldığı iddiaları böylece nihayete ermiş oldu.