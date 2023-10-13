Turkcell, yeni CEO'sunu açıkladı. KAP üzerinden yapılan açıklamaya göre Turkcell CEO'su, Dr. Ali Taha Koç oldu. Koç, geçmişte kritik pozisyonlarda görev alan isimlerden bir tanesi.

Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan Turkcell, son dönemlerde ilginç bir konuyla gündemde. Hatırlayan okurlarımız vardır; şirket, bundan yaklaşık bir ay kadar önce 2019'dan beri CEO'luk görevini sürdüren Murat Erkan'ın istifası ile gündem olmuştu. Bunun üzerine Bülent Aksu'yu CEO olarak göreve başlatan Turkcell, sadece 10 gün sonra Aksu'nun görevine son vermişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı bir açıklama ile yeni CEO'sunu duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Turkcell CEO'su, Dr. Ali Taha Koç oldu. Turkcell Yönetim Kurulu, bu ismi oy birliği ile CEO olarak atadı. Koç, geçmişte de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türksat gibi önemli kurumlarda çalışmıştı.

Turkcell'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sayın Dr. Ali Taha Koç'un 13 Ekim 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Turkcell Genel Müdürü olarak atanmasına oy birliği ile karar vermiştir.



Dr. Ali Taha Koç 1980 yılında Ankara'da doğdu. Tam burslu olarak girdiği Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora öğrenimini burslu olarak ABD'de Dallas Texas Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamladı. ABD'de 2006 yılında araştırma ve geliştirme (AR-GE) mühendisi olarak Intel'de çalışmaya başlayan Dr. Ali Taha Koç, buradaki görev süresi içerisinde 61 patent geliştirdi ve 23 makalesi bilimsel dergilerde yayımlandı. Intel'de birçok uluslararası proje geliştirip yönetti.2013 yılında en çok patent üreten ve ödül alan 10 mühendisten biri oldu. 2014 yılında Türkiye'ye dönüşü sonrasında Başbakanlık Başmüşaviri olarak göreve başladı ve aynı yıl Cumhurbaşkanlığı Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'na atandı. Eş zamanlı olarak tüm bakanlıklardan ve güvenlik birimlerinden bilgi akışını sağlayan Cumhurbaşkanlığı Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nin (DBKM) kurulum sürecini yönetti. 12 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı'na atandı. Cumhurbaşkanlığı'ndaki görevlerinin yanı sıra, Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora dersleri de vermektedir. Lisanslı bir pilot olan ve çok iyi derecede İngilizce bilen Dr. Ali Taha Koç, evli ve bir çocuk babasıdır.

Turkcell tarafından yapılan KAP açıklamasına buradan ulaşılabilir.