Geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 2 bin 422 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazalarına neden olan unsurlar açıklandı. Sürücü kusurları, trafik kazalarına neden olan unsurlar arasında başı çekti.

2021 yılında meydana gelen ve ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarına dair veriler ve bu kazalara yol açan unsurlar açıklandı. Geçtiğimiz sene yaşanan 187 bin 564 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında 2 bin 422 kişi hayatını daha olay yerindeyken kaybederken; toplamda 276 bin 935 kişi de yaralandı.

Son bir yılda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ‘sürücü kusurları’ birinci sıraya yerleşirken; kusur dağılımında ise ilk sıra araçlarının hızını yol, hava ve trafiğin getirdiği diğer tüm şartlara uygun bir şekilde ayarlayamayan sürücülerden oluştu.

2021 yılında 19 milyon 941 bin 403 adet trafik ceza tutanağı düzenlendi

72 bin 943’ünün ‘araçların hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara göre ayarlamamak’ sebebiyle kesildiği toplam 194 bin 949 sürücü kusuru tutanağı ile birlikte 2021 yılında totalde 19 milyon 491 bin 403 adet trafik ceza tutanağı düzenlendi. Bununla birlikte meydana gelen kazalarda 1 milyon 327 bin 794 adet araç, trafikten men edildi.

Kazalar çoğunlukla yerleşim yerlerinde, yayaya çarpma sayısı oldukça yüksek:

Yayımlanan grafiğe göre 2021 yılında yaşanan ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının

60 bin 843 ’ü yandan çarpma,

’ü yandan çarpma, 29 bin 980 ’i yayaya çarpma,

’i yayaya çarpma, 23 bin 294’ü yoldan çıkma şeklinde gerçekleşti.

Kazaların meydana geldiği yerler ise