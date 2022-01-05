Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tutanakları e-Devlet'e Geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının artık e-Devlet üzerinden sorgulanabileceğini açıkladı. Hizmet, yalnızca 1 Ocak 2022'den itibaren tutulan tutanakları listeliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, bugün yaptığı açıklamada e-Devlet üzerinde hayatımıza giren yeni bir hizmeti duyurdu. Yapılan açıklamaya göre sürücüler ve araç sahipleri, artık karıştığı hasarlı trafik kazalarının tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecekler. Hizmetin e-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı ve hizmet, 3 Ocak itibarıyla kullanılabilir oldu.

e-Devlet’te yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ‘maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Sorgulama’ hizmetinde bu hizmetten faydalanacakları ilgilendiren önemli bir uyarı da yer alıyor. Hizmet, yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazalarına ait tutanakları sorgulayabiliyor. Yani bu tarihten önceki kazalara ait tutanaklara e-Devlet üzerinden erişilemiyor.

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı nasıl sorgulanır?

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı yapmak için takip etmeniz gereken adımlar oldukça basit. Aşağıdaki adımları izleyerek sürücü olarak karıştığınız ya da sahibi olduğunuz aracın karıştığı kazalara ait tutanakları sorgulayabilirsiniz.

Adım #1: Bu bağlantıya tıklayarak ilgili hizmetin e-Devlet sayfasına ulaşın.

tıklayarak ilgili hizmetin e-Devlet sayfasına ulaşın. Adım #2: Sorgu türünü seçin ve ‘Sorgula’ seçeneğine tıklayın.

Sorgu türünü seçin ve ‘Sorgula’ seçeneğine tıklayın. Adım #3: 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tutulan tüm tutanaklar aynı sayfada listelenecektir.

Not: Ticari işletme veya şirket adına kayıtlı araçları sorgulamak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.