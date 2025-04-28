Türkiye, Chang’e 8 misyonunda yer alarak 2028’de Ay’a keşif araçları indirecek ve Güney Kutbu’na iniş yapan ilk ülke olacak.

2028 yılında, Çin’in Chang’e 8 misyonu kapsamında Ay’ın Güney Kutbu’na iki uzay aracı gönderecek olan Türkiye, tarihi bir adım atacak. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin duyurusuyla resmiyet kazanan bu iş birliği, ülkemizin uzaydaki en büyük uluslararası projelerinden biri olma niteliği taşıyor.

Türkiye, 2028 yılında Chang’e 8 misyonu kapsamında Ay’ın Güney Kutbu’na iki mikro keşif aracı gönderecek. Türkiye, bu görevle birlikte Ay’a rover gönderen altıncı ülke olacak ve Güney Kutbu'na iniş gerçekleştiren ilk ülke unvanını kazanacak.

Türkiye'nin uzay keşfinde yeni adımı

Görev kapsamında Türkiye’nin üreteceği CHERI isimli mikro keşif robotları, yaklaşık 5 kilogram ağırlığında olacak. Yapay zeka desteğiyle kendi rotalarını belirleyebilecek olan bu araçlar, 3D haritalama yaparak birbirlerine yön verecek. İniş anında bir robot yere inerken diğeri bu süreci kayıt altına alacak.

Chang’e 8 görevinin ana hedefi, Ay’ın Güney Kutbu’ndaki Mons Mouton platosuna iniş yapmak olarak açıklandı. Bölgenin kalıcı karanlık alanlar ve su buzu barındırması, gelecekte kurulacak Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu için büyük önem taşıyor. Türkiye, bu görevle Ay’a aynı anda iki rover gönderen ilk ülke olma unvanını da elde edecek.