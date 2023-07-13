Activision Blizzard ve Microsoft arasındaki davada Türkiye, satın alıma “koşulsuz” onay verdi. Duyuruyu, Activision Blizzard CCO’su ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lulu Cheng Meservey yaptı.

FTC’nin satın alımı engelleme çabaları devam ederken geçtiğimiz günlerde Microsoft, FTC’ye açtığı davayı kazanmıştı. 14 Temmuz tarihine kadar FTC’nin davaya itiraz hakkı bulunuyordu. Birçok kişi FTC’nin itiraz etmeyeceğini düşünürken, bugün itirazın gerçekleştiği öğrenildi.

Microsoft ve Activision arasındaki tartışmalar sürerken, geçtiğimiz dakikalarda Türkiye’nin satın alıma “koşulsuz” şekilde onay verdiği öğrenildi.

Türkiye’den Microsoft’a koşulsuz onay çıktı

Activision Blizzard CCO’su ve Kurumsal İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lulu Cheng Meservey, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Türkiye’nin satın alıma onay verdiğini söyledi.

Meservey paylaştığı twette, “Bugün Türkiye Microsoft ile birleşmemize koşulsuz onay verdi. Şimdi bir ülke daha, pazar liderinin yerleşik hakimiyetinden ziyade tüketicileri ve rekabeti koruyan düşünceli bir karara vardı” dedi.

Bilindiği üzere Microsoft’un karşısındaki en büyük engellerden biri ABD Federal Ticaret Komisyonu’ydu (FTC). 11 Temmuz günü Microsoft ve FTC arasında geçen davada karar Microsoft lehine oldu.

Ancak FTC, karara itiraz etti. Karara yapılan itiraz ise şu anda Microsoft ve Activision Blizzard arasındaki anlaşmayı da riske sokuyor. Çünkü iki şirketin, 18 Temmuz tarihine kadar anlaşmayı sonuçlandırması gerekiyor.