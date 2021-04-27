Türkiye, AB'ye En Fazla Kıyafet İhracatı Yapan 3. Ülke Oldu

Avrupa İstatistik Kurumu, geçtiğimiz gün paylaştığı verilerle AB ülkelerinin 2020 yılı kıyafet ithalatı tablosunu oluşturdu. AB ülkelerinin en fazla kıyafet ithalatı gerçekleştirdiği üçüncü ülke Türkiye’ydi. Türkiye, AB’ye 8 milyar dolarlık kıyafet ihracatı gerçekleştirdi.

Avrupa İstatistik Kurumu, son yayınladığı verilerle birlikte Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin kıyafet ithalatına ilişkin tabloyu ortaya çıkardı. Tabloda ülkelerin toplamda ne kadarlık kıyafet ithalatı yaptıkları, en fazla hangi ülkelerden ithal ettikleri ve en fazla hangi AB ülkesinin ithal ettiği gibi önemli bilgiler kendisini gösterdi.

Koronavirüsün etkisiyle birlikte Avrupa Birliği ülkelerinin kıyafet ithalatı 2020 yılında, 2019 yılına göre %14’lük bir düşüş gerçekleştirdi. Son on yıldaki ithalat artışıysa toplamda %24 olarak ölçüldü. AB ülkeleri, AB üyesi olmayan ülkelerden 2020 yılında toplamda 69 milyar euroluk kıyafet ithalatı gerçekleştirdi. Ülkelerin kıyafet ihracatıysa 30 milyar euro’ydu.

Türkiye, AB’ye en fazla kıyafet ihracatı yapan üçüncü ülke oldu:

Paylaşılan verilere göre Avrupa’da en fazla kıyafet ithalatı yapan ülke Almanya. Almanya, 2020 yılında 17 milyar dolar değerinde ithalat gerçekleştirdi. Ülkenin yaptığı ithalat, tüm AB üyesi ülkelerin yaptığı ithalatın %25’ini oluşturuyordu. Almanya’yı takip eden en büyük ikinci ithalatçı ülkeyse 10 milyar euroyla İspanya.

AB ülkelerinin en fazla ithalat gerçekleştirdikleri ülkeyse Çin oldu. 69 milyar euroluk ithalatın 21 milyar euroluk kısmı (%30) Çin kaynaklıydı. Listede Çin’i takip eden ikinci isim, 12 milyar euro’yla (%18) Bangladeş. Listenin üçüncü sırasındaysa Türkiye yer aldı. Türkiye, 2020 yılında Avrupa Birliği ülkelerine toplamda 8 milyar euro değerinde (%12) kıyafet ihracatı gerçekleştirdi.

Yakın zamanda Avrupa Birliği’nden ayrılan Birleşik Krallık, 2020 yılında AB ülkelerine en fazla kıyafet ihracatı yapan dördüncü ülke oldu. Birleşik Krallık, AB ülkelerine 8 milyar dolarlık kıyafet ihracatı gerçekleştirdi. Listenin dördüncü sırasında 3 milyar euroyla Hindistan ve Vietnam, beşinci sırasındaysa 2 milyar euroyla Kamboçya yer aldı.