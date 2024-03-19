Türkiye'nin Tek Çöl İklimine Sahip Bölgesine Kurulan Muazzam Yapı: 2600 Futbol Sahası Büyüklüğünde!

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Türkiye'nin tek çöl iklimine ev sahipliği yapan Karapınar, üzerinde yükselen devasa Karapınar Güneş Enerji Santrali ile adından söz ettiriyor. Bu bölgede kurulan santral, çölleşmiş arazileri yeşil enerjiye dönüştürerek yenilenebilir enerjinin gücünü gözler önüne seriyor.

Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alan Karapınar Güneş Enerji Santrali (GES), sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise sayılı güneş enerjisi santrallerinden biri olarak enerji sektöründe yeni bir dönem başlatıyor.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın her geçen gün arttığı bu dönemde Karapınar GES'in devreye alınması, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma yolunda atılmış dev bir adım olarak görülüyor.

Çalışmalar, Ocak 2020'de başlamıştı.

Kalyon Karapınar GES

Yaklaşık 20 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen Karapınar GES, tam kapasiteyle devreye alındığında Türkiye'nin kurulu güneş enerjisi kapasitesini tek başına %20 oranında artırma kapasitesine sahip.

Kalyon Karapınar GES

Proje, dünya standartlarında bir sürdürülebilirlik anlayışıyla hayata geçirilmiş olup İngiltere hükûmetinin küresel ölçekte sağladığı en yüksek sürdürülebilirlik finansmanı ile destekleniyor.

Kalyon Karapınar GES

%80 yerli imkânlarla üretilen yaklaşık 3,5 milyon fotovoltaik panel kullanılarak inşa edilen Karapınar GES, yılda yaklaşık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretecek kapasitede.

Bu rakam, 2 milyon nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde.

Kalyon Karapınar GES

Ayrıca projede kullanılan doğu/batı eksenli güneş takip sistemi sayesinde, sabit açılı panellere göre %15 daha verimli elektrik üretimi sağlanıyor. Santral, üretilecek elektrikle yıllık 450 milyon dolarlık döviz ikamesine katkıda bulunacak ve 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak.

GES, 2 milyon ton fosil yakıt tasarrufu ve karşılık gelen karbon emisyon azalımıyla çevresel sürdürülebilirliğe de önemli bir katkı sunacak. 

Kalyon Karapınar GES

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki büyüme ve gelişim hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kalyon Karapınar GES

Santralin kurulumu sırasında ve operasyonel aşamada yaklaşık 1.000 kişiye doğrudan istihdam sağlanmış. Kullanılan panellerin %80'i yerli üretim yani buradan projenin yerli sanayiyi de kalkındırdığını söyleyebiliriz.

Kalyon Karapınar GES

Bu büyük projenin devreye alınması, bölgedeki ekonomik aktiviteyi artırmakla kalmayıp Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki bağımsızlığını ve yerlilik oranını da yükseltiyor.

Umarız ki ilerleyen günlerde böyle büyük projelere imza atmaya devam ederiz. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi bekliyor olacağız.

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