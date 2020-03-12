Türkiye’de Corona Virüsü Testleri Burada Yapılıyor

Sağlık Bakanlığı, 3 hafta önce Erzurum'da özel bir mikyobiyoloji laboratuvarı oluşturdu. 7 gün 24 saat hizmet veren laboratuvarda 10 personel çalışıyor ve Corona virüsü testleri bu laboratuvarda gerçekleştiriliyor.

Bugüne dek 130 bine yakın kişiyi etkileyen Corona virüsü, insanları tehdit etmeye devam ediyor. Birkaç gün önce Türkiye'de de olduğu resmen doğrulanan virüs, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı onca tedbire rağmen ne yazık ki önlemedi.

Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerden bir tanesi komşumuz İran'dı. Sağlık Bakanlığı, virüsün İran'da görülmesiyle birlikte sınır bölgesindeki tedbirlerini artırdı. Sınırdan Türkiye'ye giriş yapan vatandaşların çok olduğunu göz ardı etmeyen Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde özel bir mikrobiyoloji laboratuvarı oluşturdu. Şimdi sizleri, Corona virüsü testlerinin yapıldığı laboratuvara götüreceğiz.

Söz konusu laboratuvar 3 hafta önce hizmete girdi ve Dr. Hülya Aslan yönetiminde çalışıyor. 10 personelin bulunduğu laboratuvar, 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyor ve buradaki personeller, 8'er saat vardiyalarla görev değişimi yapıyorlar. Çalışanlar, bu özel mikyobiyoloji laboratuvarına girebilmek için özel şifre ve kartlar kullanıyorlar.

Yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Aslan; Erzurum, Ağrı, Doğubeyazıt, Malatya, Bayburt, Artvin ve Iğdır gibi çeşitli şehirlerden bu laboratuvara numuneler gönderildiğini söyledi. Bugüne dek 124 şüpheli numunenin incelendiğini ifade eden Aslan, bu numunelerin tümünün Corona virüsü açısından negatif çıktığını açıkladı.

Erzurum'da aktif olarak hizmet veren mikrobiyoloji laboratuvarında Türkiye'de üretilen Corona virüsü tespit kitlerinin kullanıldığını açıklayan Aslan, gönderilen örneklerin biyogüvenlik kabinleri içerisinde açıldığını söyleyerek ardından da testlere sokulduğunu belirtti. 4 saatlik süreçte örnekteki tüm Corona'ları incelediklerini ifade eden Aslan, Corona'ya denk geldikleri zaman da bunun COVID-19 olup olmadığını teyit ettiklerini söyledi.

Corona virüsü taşıdığından şüphelenilen kişilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Aslan, söz konusu kişilerin özellikle 14 gün boyunca kendilerini izole etmeleri gerektiğini açıkladı. Hastalık şüphesi olan kişilerin maske takması gerektiğini ifade eden Aslan, bu kişilerin hastaneye başvururken maskeli olmalarının önemli olduğunu vurguladı.