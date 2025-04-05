Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 adayları

Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 etkinlikleri için ilk adaylar açıklandı. Bu yıl tam 42 otomobil, ödül için rekabet edecek. Peki o modeller hangileri?

Ülkemizdeki otomobil tutkunlarının yakından takip ettikleri "Türkiye'de Yılın Otomobili" etkinliği için start verildi. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından belirlenen 42 aday, Türkiye'de Yılın Otomobili olmak için yarışacaklar. Onuncusu düzenlenecek Türkiye'de Yılın Otomobili etkinliği kapsamında Şubat 2024 ila Şubat 2025 dönemlerinde piyasaya sürülen yeni otomobillerden bir tanesi, Yılın Otomobili olarak kayıtlara geçecek. Haziran ayında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" gibi kategorilerde de ödüller verilecek. İşte Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 için aday gösterilen modeller Alfa Romeo Junior

Alpine A110

Audi Q4 e-tron

Audi A5

Audi A6 e-tron

Audi Q6 e-tron

BMW 1 Serisi

BMW 2 Serisi Gran Coupe

BMW X2

BYD Dolphin

BYD Seal U

BYD Seal AWD

Cupra Terramar

Cupra Born

DFSK E5

Fiat 600

Ford Bronco

Hyundai Santa-Fe

Kia EV3

KGM Actyon

Lexus LBX

Lexus RZ

Mercedes-AMG GT

MG HS

MINI Countryman

MINI Hatch

Jaecoo 7

Opel Grandland

Peugeot 3008

Peugeot 5008

Porsche Macan

Porsche Panamera

Renault Rafale

Renault Duster

Skoda Kodiaq

Skoda Superb

Suzuki Swift

Volkswagen Passat

Volkswagen Tiguan

Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.7

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Kaynak : https://tr.motor1.com/news/755710/turkiyede-yilin-otomobili-2025-adaylari/

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