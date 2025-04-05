Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 adayları

Ülkemizdeki otomobil tutkunlarının yakından takip ettikleri "Türkiye'de Yılın Otomobili" etkinliği için start verildi. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından belirlenen 42 aday, Türkiye'de Yılın Otomobili olmak için yarışacaklar.
Onuncusu düzenlenecek Türkiye'de Yılın Otomobili etkinliği kapsamında Şubat 2024 ila Şubat 2025 dönemlerinde piyasaya sürülen yeni otomobillerden bir tanesi, Yılın Otomobili olarak kayıtlara geçecek. Haziran ayında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" gibi kategorilerde de ödüller verilecek.
İşte Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 için aday gösterilen modeller
- Alfa Romeo Junior
- Alpine A110
- Audi Q4 e-tron
- Audi A5
- Audi A6 e-tron
- Audi Q6 e-tron
- BMW 1 Serisi
- BMW 2 Serisi Gran Coupe
- BMW X2
- BYD Dolphin
- BYD Seal U
- BYD Seal AWD
- Cupra Terramar
- Cupra Born
- DFSK E5
- Fiat 600
- Ford Bronco
- Hyundai Santa-Fe
- Kia EV3
- KGM Actyon
- Lexus LBX
- Lexus RZ
- Mercedes-AMG GT
- MG HS
- MINI Countryman
- MINI Hatch
- Jaecoo 7
- Opel Grandland
- Peugeot 3008
- Peugeot 5008
- Porsche Macan
- Porsche Panamera
- Renault Rafale
- Renault Duster
- Skoda Kodiaq
- Skoda Superb
- Suzuki Swift
- Volkswagen Passat
- Volkswagen Tiguan
- Volkswagen ID.4
- Volkswagen ID.7
- Toyota Land Cruiser Prado
Peki sizin favoriniz hangisi?