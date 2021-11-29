Türkiye'de Deprem Riski Bulunan İl ve İlçeler Açıklandı

Yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin deprem gerçeğine bir kez daha dikkat çekti. Türkiye'de 24 il merkezinin ve yurt genelindeki 110 ilçenin deprem riski altında olduğunu açıklayan bilim insanları, bu şehir ve ilçeleri tek tek açıkladı.

Türkiye'nin en acı gerçeklerinden bir tanesi, hiç şüphesiz deprem kuşağında yer alan bir ülke olması. Bugüne dek yaşadığımız büyük depremler ve yitirdiğimiz canlarsa bunun en net göstergesi. Üstelik eli kulağında devasa bir İstanbul depremi beklediğimiz de herkes tarafından bilinen bir gerçek. Geri sayım devam ederken Habertürk'e konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'deki en riskli yerleri tek tek açıkladı.

Ülkemiz, geçtiğimiz günlerde hepsi de 5 civarı olan üç depremle sarsıldı. Bu da deprem gerçeğinin bir kez daha hatırlanmasını sağladı. İşte tüm bu süreçle ilgili konuşan Okan Tüysüz, Türkiye'de 500 diri fay olduğunu, bu yüzden depremlerin yadırganmaması gerektiğini söyledi. Özellikle de 24 ilin (2'si tartışmalı) risk altında olduğundan bahseden yer bilimci profesör, bu 22 ilde yüzey kırıklarının oluşabileceği depremler olma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Hangi şehir merkezleri risk altında?

Bilim insanı, Bolu ve Kocaeli'ne ayrı bir parantez açtı. Bolu'nun güneyinde bir fay olduğunun bilindiğini ancak aktif olarak kabul edilmediğini belirten Okan Tüysüz, bu fayın aktif olabileceğini düşündüğünü ifade ediyor. Kocaeli'nin ise güneyinde bir fay olduğunu söyleyen profesöre göre kentin güneye doğru büyümesiyle, bu fay da etkili olmaya başlamış durumda. Peki, şehir merkezinde diri fayların bulunduğu o şehirlerimiz hangileri?

Kocaeli (tartışmalı)

(tartışmalı) Bolu (tartışmalı)

(tartışmalı) Sakarya

Bursa

Balıkesir

İzmir

Manisa

Aydın

Muğla

Denizli

Burdur

Kütahya

Eskişehir

Konya

Aksaray

Kayseri

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Tokat

Erzincan

Erzurum

Bingöl

Hakkari

Diri fay hatları haritasına göre 110 ilçe risk altında

Prof. Dr. Okan Tüysüz tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'de 110 ilçe, doğrudan diri faylar üzerine kurulmuş durumda. Yani bu ilçelerin hepsinde de çok büyük deprem riski bulunuyor. Peki bu ilçeler hangileri? Dilerseniz hemen, herkesin mutlaka dikkatle incelemesi gereken o ilçelere yakından bakalım.