İstanbul Sanayi Odası, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunu açıkladı. Zirvede bir kez daha TÜPRAŞ yer alırken; ilk 10'da yer alan 8 şirketin sıralaması değişmiş durumda.

1968 yılından bu yana her yıl düzenli olarak "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" raporunu yayınlayan İstanbul Sanayi Odası (İSO), 2020 yılı raporunu yayınladı. Düzenlenen basın toplantısında bizzat İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan liste, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarını ortaya çıkarmış oldu.

TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.), 58 milyar 592 milyon TL ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olmaya devam etti. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 45 milyar 223 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken; Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. de 31 milyar 241 milyon TL ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu

TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) - 58,5 milyar TL Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. - 45,2 milyar TL Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. - 31,2 milyar TL Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. - 30,8 milyar TL - (İstanbul Sanayi Odası'na Bağlı Kuruluş) Star Rafineri A.Ş. - 24 milyar TL Arçelik A.Ş. - 21,8 milyar TL TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. - 20,7 milyar TL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. - 16,9 milyar TL İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. - 16,9 milyar TL

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

2020 sonuçlarını 2019 sonuçları ile karşılaştırdığımızda Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.'nin bir sıra yükselerek 3. sıraya yükseldiğini, aynı şekilde Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.'nin de bir sıra kaybederek 4. sıraya gerilediğini görüyoruz. Ayrıca Star Rafineri A.Ş., Arçelik A.Ş. ve TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. de geçtiğimiz yıla göre bir sıra gerilemiş durumdalar.