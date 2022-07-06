Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye tarafından gerçekleştirilen Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Türkiye'nin en büyük şirketleri listelenirken, şirketler hakkında önemli veriler sunulu

Dünyanın en popüler iş dünyası dergilerinden Fortune’un Türkiye ayağı, her yıl gerçekleştirdiği Fortune 500 Türkiye araştırmasının bu yılki sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması, şirketler hakkında önemli verileri de sundu.

Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye’nin bu yıl 15.’sini gerçekleştirdikleri araştırmaya göre en büyük şirketler, pandeminin etkilerine rağmen hızlı bir büyüme oranı yakaladı. 500 şirketin toplam net satışları, bir önceki yıla göre %65,7 oranında arttı ve 3 trilyon 212 milyar TL olarak ölçüldü Bu artış, Fortune 500 Türkiye araştırması tarihindeki en büyük artış oldu.

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin ilk 10'u:

Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Türk Hava Yolları Ahlatçı Kuyumculuk Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Arçelik Petrol Ofisi A.Ş. Opet Petrolcülük A.Ş.

Türkiye’nin en büyük şirketleri sıralamasında bu yıl en üst sırada yer alan isim, bir önceki yıl zirveye tırmanan Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş. (EPİAŞ) oldu. EPİAŞ’ın net satış geliri, bir önceki yıla göre %57,9 artarak 167 milyar 126 milyon TL’ye çıktı.

Uzun yıllar boyunca zirvede yer alan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) ise net satış gelirini bir önceki yıla göre %138,7 artırdı ve 150 milyar 972 milyon TL’ye çıkardı. TÜPRAŞ, listenin ikinci sırasında yer aldı.

Türkiye’nin en büyük üçüncü şirketi ise Türk Hava Yolları (THY) oldu. TY’nin net satış geliri, bir önceki yıla göre %109,6 artarak 97 milyar 378 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin toplam net satışı, ABD perakendecilik devi Walmart’ın %63’üne ulaştı.

Araştırmadan çıkan önemli sonuçlar: