Dünyanın en popüler iş dünyası dergilerinden Fortune’un Türkiye ayağı, her yıl gerçekleştirdiği Fortune 500 Türkiye araştırmasının bu yılki sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı Fortune 500 Türkiye-2021 Araştırması, şirketler hakkında önemli verileri de sundu.
Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye’nin bu yıl 15.’sini gerçekleştirdikleri araştırmaya göre en büyük şirketler, pandeminin etkilerine rağmen hızlı bir büyüme oranı yakaladı. 500 şirketin toplam net satışları, bir önceki yıla göre %65,7 oranında arttı ve 3 trilyon 212 milyar TL olarak ölçüldü Bu artış, Fortune 500 Türkiye araştırması tarihindeki en büyük artış oldu.
Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin ilk 10'u:
- Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş.
- Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
- Türk Hava Yolları
- Ahlatçı Kuyumculuk
- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
- BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
- Arçelik
- Petrol Ofisi A.Ş.
- Opet Petrolcülük A.Ş.
Türkiye’nin en büyük şirketleri sıralamasında bu yıl en üst sırada yer alan isim, bir önceki yıl zirveye tırmanan Enerji Piyasaları İşletmesi A.Ş. (EPİAŞ) oldu. EPİAŞ’ın net satış geliri, bir önceki yıla göre %57,9 artarak 167 milyar 126 milyon TL’ye çıktı.
Uzun yıllar boyunca zirvede yer alan Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) ise net satış gelirini bir önceki yıla göre %138,7 artırdı ve 150 milyar 972 milyon TL’ye çıkardı. TÜPRAŞ, listenin ikinci sırasında yer aldı.
Türkiye’nin en büyük üçüncü şirketi ise Türk Hava Yolları (THY) oldu. TY’nin net satış geliri, bir önceki yıla göre %109,6 artarak 97 milyar 378 milyon TL’ye ulaştı. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin toplam net satışı, ABD perakendecilik devi Walmart’ın %63’üne ulaştı.
Araştırmadan çıkan önemli sonuçlar:
- Fortune 500 Türkiye şirketleri, 2021’de 895 milyar 189 milyon TL’lik ihracat gerçekleştirdi (Bir önceki yıla göre (+%90)
- Şirketlerin 2021’deki net satışlarında ihracatın payı %27,9 oldu (+%3,5)
- Dolar bazında ihracat 100 milyar 753 milyon dolar olarak ölçüldü (+%50)
- Türkiye’nin toplam ihracatı 282,2 milyar dolar oldu (+%37,7)
- Şirketlerin net kârı 157 milyar 781 milyon TL oldu (+%137,7)
- Net satış kârlılığı %4,91 olarak ölçüldü (+%1,49)
- Özkaynak kârlılığı %12,22 olarak ölçüldü (+%3,95)
- İstihdam %5,1 oranında arttı ve 1 milyon 343 bine çıktı.