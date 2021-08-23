Türkiye’de En Fazla ‘Kiralanan’ Otomobil Markası Belli Oldu

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği, 2021'in ilk yarısına ilişkin sektör verilerini paylaştı. Paylaşılan veriler, kiralama sektörünün büyümeye devam ettiğini gözler önüne seriyor. Kiralayanlar ise en çok Renault markasını tercih ediyor.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2021'in ilk yarısına ilişkin sektör verilerini içeren "TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu"nu yayınladı. Yayınlanan rapor, Türkiye'de operasyonel kiralama amacıyla en çok tercih edilen markanın, bir kez daha Renault olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre pazarın yüzde 23,3'ünü Renault, yüzde 14,5'ini Fiat, yüzde 11'ini Volkswagen ve yüzde 10,9'unu Ford oluşturuyor.

TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'na göre 2021'in ilk yarısında kiralamak için satın alınmış araç sayısı, 244 bin adet olarak kayıtlara geçti. Bu araçların 223 bin 178 adedi ise aktif olarak kiralanmış durumdaydı. Ancak her iki veri de geçtiğimiz yıla göre gerilemiş durumda. Zira geçtiğimiz yıl kiralamak için sahip olunan araç sayısı yüzde 7,1, aktif olarak kiralanan araç sayısı ise yüzde 1 daha fazlaydı.

Türkiye'de satın alınan otomobillerin yüzde 10,8'i kiralama filolarına gitti

TOKKDER'e göre otomobil kiralama sektörü, yılın ilk yarısında yaptığı yatırımı da artırdı. Bu bağlamda 8,7 milyar TL'lik harcama yapan sektör yetkilileri, 33 bin 400 adet araç satın alarak yılın ilk yarısındaki toplam otomobil satışlarının yüzde 10,8'ini sağlamış oldular. Öte yandan; yapılan kiralamalar nedeniyle doğan gelirin vergisi ise 4,5 milyar TL'ye ulaştı. Tüketicilerin neredeyse yarısı, filo kiralama sözleşmelerinde 30-42 ay aralığını tercih etti.

Araştırma, otomobil kiralamada daha çok kompakt araçların tercih edildiğini gösteriyor. Buna göre kiralanan araçların yüzde 50,9'u kompakt sınıftaydı. Yüzde 26 oranında küçük araçları ortaya kayan rapora göre kiralayanların yalnızca yüzde 18,5'i üst-orta sınıf araçları tercih ettiler. Ayrıca bu dönemde hafif ticari araçlar ile hibrit veya tamamen elektrik motorlu araç kiralama oranlarında da yükseliş yaşandı. Tüm bunlara ek olarak; kiralanan araçların yüzde 70'i otomatik vitesliydi.

Araştırmayla ilgili açıklamalarda bulunan TOKKDER Başkanı İnan Ekici, şu ifadeleri kullandı; "Ticari araca ilgi çok yüksek, daha da artacak. Bu durum satışlara da yansıdı. Ticari araç satışları 150 bin adetlerin üzerine hatta 200 bine yaklaşacak şekilde ilerliyor. Biz de payımızı artırıyoruz. Bu sektör açısından çok önemli. Sektörün, hafif ticari araçların kiralanmasının önünün açılmasıyla birlikte, adetsel açıdan geçmiş gücünü hızla toparlayacağına inanıyorum."