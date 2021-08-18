Yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesinin ardından birçok aracın fiyatında düşüş yaşanmıştı. Aynı düşüşün ikinci el piyasasına yansıyıp yansımayacağı ise düzenlemenin hemen ardından merak edilmeye başlandı. İkinci el piyasasında tanınan Cardata, beklenen düşüşün hem hemen gerçekleşmeyeceğini hem de düşünüldüğü kadar büyük olmayacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Kararı ile ÖTV’de matrah değişikliğine gidildiğini ve bu bağlamda belli sıfır otomobillerin eski ve yeni fiyatlarını sizlerle paylaşmıştık. O yazıda da belirttiğimiz üzere söz konusu ÖTV düzenlemesin ’vergi indirimi’ olarak nitelemek pek de doğru değil. Zira araçlardan alınan vergi oranı hala aynı tutulmakta.

Bu noktada değişen şey ise vergi tutarının hesaplama değeri olarak nitelenen matrahta değişikliğe gidilmesiydi. Söz konusu değişiklik sıfır araçlarda fiyat düşüşüne sebep olunca aynı düşüşün ikinci el piyasasına yansıyıp yansımayacağı merak konusu olmuştu. Bu piyasada tanınan isimlerden Cardata, yaptığı açıklamalarda bu konuya pek de parlak bakmadığını bizlere gösteriyor.

“İkinci el araç fiyatları hemen düşmez”

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi olarak bilinen Cardata’da genel müdür olan Hüsamettin Yalçın, yaptığı açıklamalarda kurlar artmaya devam ettikçe araç maliyetlerinin doğal olarak artacağını, bu sayede de matrahların 3-4 ay sonra yine düşük kalacağını belirtti.

Konu ikinci el piyasasına geldiğinde ise Yalçın, söz konusu matrah değişikliğinin kısa vadede bir etkisi olmayacağını söylüyor. Söz konuşu düşüşün kısa zamanda yaşanmayacağını ve yaşandığında muhtemelen sadece C ve B segmenti ikinci el araçları etkileyeceğini söyleyen Yalçın, fiyatların düşmesinin iki ayı bulabileceğini, bu sürenin ardından da yaşanması beklenen düşüşün yüzde 2-3’ü geçmeyeceğini belirtti.

Yüksek maliyetli ikinci el araç satan bayi ve galerilere de değinen Yalçın, fiyatların düşmesine dayanamayacak olan yerlerin ikinci elde fiyatları aşağı çekeceğini belirtti. Yalçın, bu noktada gücü olanın 3-4 ay daha bekleyeceğini, bu süreçte sıfır araç fiyatlarının yeniden yükseleceğini söyleyerek açıklamalarını sonlandırdı.