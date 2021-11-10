Türkiye Espor Federasyonu, Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının 83. yılında farklı oyunlardan görüntülerle hazırladığı bir video paylaştı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bedenen kaybedişimizin üstünden bugün tam 83 yıl geçti. Türk halkı, ülkenin dört bir yanında bu yıl da Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 9.05’te Ata’ya saygı için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Türkiye’nin tüm cadde ve sokaklarında sessizlik hâkim oldu.

Türkiye’deki her sektörden şirket, kuruluş, kurum, dernek, örgüt ve organizasyon sosyal medyada Ata’ya saygı paylaşımları yaptı. Bu kuruluşlardan biri de Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) idi. Federasyon, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda farklı oyunlardan görüntülerle Ata’ya minneti paylaştı.

Türkiye Espor Federasyonu’nun paylaştığı video:

Dün akşam saatlerinde paylaşılan ve 10 Kasım saat 9.05’te gerçekleştirilen saygı duruşunun GTA V, PUBG, Rocket League, Assassin’s Creed ve daha birçok oyunla gösterildiği video, binlerce beğeni topladı. Federasyonun paylaştığı video, Atatürk’ün Minecraft’ta yapılan portresiyle sona erdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.