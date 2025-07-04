Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’dki güncel fiber internet ve 4.5G abone sayısını BTK'nın hazırladığı rapor neticesinde açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de fiber internet ve 4.5G abone sayısının her geçen yıl arttığını açıkladı. Bakan, 2024 yılı sonunda fiber internet abone sayısının 8,1 milyona, 4.5G abone sayısının ise 87,6 milyona ulaştığını belirtti.

BTK’nın hazırladığı raporu değerlendiren Bakan Uraloğlu, elektronik haberleşme sektörüne yapılan yatırımların 2023’e göre %80 artarak 94,1 milyar liraya çıktığını söyledi. Son dört yılda bu alandaki yatırımların 5,6 kat arttığını da ekledi.

Toplam internet aboneliği 96,4 milyon, fiber ise 8,1 milyon

Türkiye’de toplam internet aboneliği sayısı 96,4 milyonu geçmiş durumda. Bu abonelerin 20,5 milyonu sabit (ev/internet sağlayıcısı üzerinden), geri kalanı ise mobil internet kullananlardan oluşuyor. Fiber internet altyapısı da büyüyor. 2020’de yaklaşık 4 milyon olan fiber abone sayısı 2024’te iki katına çıkarak 8,1 milyona ulaştı. Fiber kablo uzunluğu ise 600 bin kilometreye yaklaştı.

Mobil internet tarafında da ciddi bir artış var. 2020’de 65,6 milyon olan mobil genişbant abone sayısı, 2024 sonunda 75,9 milyona yükselmiş durumda. Türkiye genelinde toplam mobil abone sayısı ise 94,3 milyon. Bunların 87,6 milyonu 4.5G teknolojisini kullanıyor.

Son olarak internet kullanım oranının Türkiye’de %88,8 ile dünya ortalamasının (%68) üzerinde olduğunun altı çizilmiş durumda.