Formula 1'in resmi sitesinden yapılan son dakika açıklamasında, iptal edilen Kanada GP'sinin yerine Türkiye GP'sinin eklendiği duyuruldu. Böylece Türkiye, önümüzdeki haziran ayında düzenlenecek sezonun 7. turuna ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en çok takip edilen motor spor organizasyonlarından biri olan Formula 1, tam 9 senelik aranın ardından geçtiğimiz yıl tekrar ülkemize gelmişti. İstanbul Park'ta düzenlenen organizasyon birçok tarihi olaya sahne olurken Formula 1'in düzenlediği ankette de 'Yılın En İyi Yarışı' unvanını almaya hak kazanmıştı.

Ülkemizin yıllar sonra tekrardan Formula 1 takvimine eklenmesi birçok yarışseveri heyecanlandırmış olsa da 2021 takvimine dahil edilmeyişimiz yeşeren umutlarımızı söndürmüştü. Ancak geçtiğimiz son birkaç haftadır Kanada'nın takvimden çıkarılıp Intercity İstanbul Park'ın takvime dahil edileceği konuşuluyordu. Yapılan son dakika açıklamasıyla bu söylentiler doğrulanmış oldu.

Türkiye, Formula 1 2021 sezonunun takvimine dahil edildi:

Önümüzdeki haziran ayında düzenlenecek olan Kanada GP'nin iptal edilmesiyle birlikte takvime Türkiye GP eklendi. Buna göre Türkiye, 11-12-13 Haziran'da düzenlenecek olan sezonun 7. yarışına ev sahipliği yapacak.

Formula 1 tarafından yapılan açıklamada, Kanada'da devam eden kısıtlamalar ve ülkeye girişlerde uygulanan 14 günlük zorunlu karantina kuralı, yarışın iptal edilmesine neden oldu.

Konu hakkında konuşan Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, "Bu sezon Kanada'ya gidemeyecek olmak büyük bir hayal kırıklığı yaratsa da geçen sezonki inanılmaz yarıştan sonra Türkiye'nin yeniden takvime gireceğini açıklamaktan büyük heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahseden Domenicali, "Tüm taraftarlarımızın sezona dramatik bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşadığını biliyorum ve Türkiye, üzerinde harika savaşlar sunan bir piste sahip" dedi.

Önümüzdeki haziran ayında gerçekleştirilecek olan Türkiye Grand Prix'sine seyirci alınıp alınmayacağı henüz bilinmiyor. Uygulanan kısıtlamaların sonuçlarına göre önümüzdeki günlerde bu konuda bir karar verilmesi bekleniyor.