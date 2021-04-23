Yağmurla birlikte bütün planların çöpe gittiği ve Bottas-Russell kazasının damga vurduğu Imola Grand Prix'ini konuştuğumuz F1'e 1 podcast serimizin 2. bölümü yayınlandı.

Formula 1 yarışlarını ele aldığımız podcast serimiz F1'e 1'in 2. bölümü yayınlandı. Bu bölümde sezonun ikinci yarışı olan Imola Grand Prix'ine odaklanırken, yarışta neler olup bittiğini de ele aldık. Emilia Romagna adıyla iki yıldır takvime geri dönen Imola yine çok heyecanlı geçti.

Daha sıralama turlarında Perez'in Verstappen'i geçmesi, Bottas'ın 9. sırada kalması ile birlikte son yıllarda alıştığımız startlardan farklı bir yarış başlangıcı göreceğimiz de ortaya çıkmıştı. Yarış saatinde yağış olması da ortalığı iyice karıştırdı.

F1'e 1 Podcast serimizin ikinci bölümü şimdi yayında! Spotify ve Deezer ile aşağıdan dinleyebilirsiniz:

Işıklar söndü ve yarış başladı -mı?

Yarışa daha başlamadan önce pilotların sorun yaşamaya başlaması, oldukça zorlu bir pistte olduğumuzu bir kez daha hatırlattı. Yağmur nedeniyle neredeyse bütün pit stratejileri çöpe giderken, pek çok pilotun da değişken şartlar nedeniyle zorlandıkları ve istedikleri performansı piste yansıtamadıkları gözlerden kaçmadı.

Eski bir pist olan ve modern araçlara göre de aslında dar bir pistte yapılması nedeniyle yarışın yaşattığı zorlukları ve seyirci olarak yaşadığımız heyecanı aktardığımız podcastimizde elbette ki Imola dendiği zaman akla gelen ilk isim, Formula 1 efsanesi Ayrton Senna'yı da anmadan geçmedik.

Mercedesler birbirine girdi

Mercedes pilotlarından olan ve yine Mercedes motoruyla yarışan Williams'ın genç pilotu George Russell ile Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas arasında yaşanan kazaya da değinirken, olayı hem takımlar hem pilotlar açısından da ele aldık. Elbette ki Hamilton ve Verstappen de hak ettikleri övgüleri aldı.

Bir sonraki yarış olan Portekiz GP öncesinde önümüzde daha bir hafta var. Bu süreçte fantasy ligimize katılmayı ve podcastimizin ilk bölümünü de dinlemeyi unutmayın. Ayrıca cevaplamamızı istediğiniz soruları yorumlara #F1e1soru etiketi ile bırakırsanız, bir sonraki bölümde bu sorulardan da seçtiklerimize cevap vereceğiz.