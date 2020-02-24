Türkiye'de Hangi Fiyattaki Telefonlar Daha Çok Satılıyor?

Akıllı telefonlar, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de popüler ürünler. Peki vatandaşlarımız, akıllı telefon alırken en çok neye dikkat ediyorlar ve hangi fiyat aralığındaki ürünleri tercih ediyorlar? Bu soruların cevabı, kısa süre önce açıklandı.

Türkiye'nin cep telefonlarıyla tanışması, 26 yıl önce gerçekleşti. O günden bugüne kadar sektörde yaşanan gelişmeler, tüketicileri de doğrudan etkiledi. Vatandaşlar, bir zamanlar herhangi bir özelliği olmayan cep telefonlarını lüks ürünler olarak görürken günümüzde böyle bir durum kalmadı ve insanlar, pek çok kriteri önemser haline geldiler.

Ülkemizde yeni bir akıllı telefon almak, özellikle de son yıllarda ciddi anlamda zorlaştı. Zira döviz kuru ve artan vergiler, 'iyi' akıllı telefonların uygun fiyatlı olmasını bir haylı zorlaştırdı. Peki Türkiye'de insanlar, en çok hangi fiyat aralığındaki telefonları tercih ediyorlar?

Konuyla ilgili araştırma, Türkiye'de uzun bir süredir hizmet veren MediaMarkt'tan geldi. Ellerindeki istatistiklerle ilgili açıklamalarda bulunan MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, Türk vatandaşlarının 2019 yılında en çok 1.000 ile 2.000 TL arasındaki cep telefonlarını tercih ettiğini açıkladı. Tüketiciler, bu fiyat aralığından sonra ise en çok, 2.000 ila 2.500 TL aralığındaki akıllı telefonları tercih ediyorlar.

Gökyıldırım, tüketicilerin bir cep telefonunundan beklentisinin hayli değiştiğini söylüyor. Eski alışkanlıkların unutulduğunu ifade eden Gökyıldırım, tüketicilerin artık cep telefonlarını bir kişisel asistan olarak gördüklerini söylüyor. Gökyıldırım'a göre tüketiciler için "Alo diyeyim yeter" devri kapanmış durumda.

Konuya ilişkin benzer açıklamalar Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal tarafından da geldi. Özdal, tüketicilerin yüzde 48'inin 1.000 TL ile 2.000 TL aralığında fiyatlandırılan akıllı telefonları tercih ettiğini söylüyor. Özdal'a göre tüketiciler, akıllı telefonlarını artık daha çok fotoğraf makinesi veya kamera gözüyle baktıklarını ifade ediyor.

Özdal'ın önemli açıklamalarından bir tanesi de tüketicilerin satış sonrası desteğe nasıl baktığıyla ilgili. Özdal'a göre tüketiciler, markalara yaklaşımlarında satış sonra destek hizmetlerini fazlasıyla önemsiyorlar. Kadri Özdal, vatandaşların bir akıllı telefon alırken ilgili şirketin garanti kapsamını önemsediklerini ve telefonu satın aldıktan sonra rahat etmek istediklerini belirtiyor.