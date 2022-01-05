Türkiye'nin İlk Cep Uydusu SpaceX ile Uzaya Fırlatılacak

Zonguldak'ta üniversite öğrencilerinin tasarladığı Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A, önümüzdeki günlerde uzaya fırlatılacak. SpaceX'in Falcon roketi, 13 Ocak'ta 250 gramlık uydumuzu Dünya yörüngesine bırakacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından kurulan Grizu uzay takımı, uzunca bir süredir Türkiye'nin ilk cep uydusunu tasarlamak için çalışmalarını sürdürüyordu. "Grizu-263A" olarak isimlendirilen bu uydu, artık geri sayıma başlamış durumda. SpaceX, Türkiye'nin ilk cep uydusunu 13 Ocak'ta ABD'den uzaya fırlatacak.

Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılacak cep uydusu, yalnızca 250 gram ağırlığa sahip. Uydunun genel hacmi ise avuç içinde tutulabilecek kadar. Ancak küçümsemeyin. Bu minik uydu, Dünya ile uzay arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasını ve katma değeri yüksek teknolojiler üretilmesini sağlayabilecek kadar yetenekli.

İşte Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A

Grizu-263A, Türkiye için yalnızca teknolojik açıdan önemli değil. Öyle ki bu uydunun ismi de çok özel. Bazılarımız bilir; 1992 yılında Zonguldak'taki bir madende grizu isimli zehirli gaz patlaması meydana gelmiş, 263 madenci hayatını kaybetmişti. İşte Türkiye'nin ilk cep uydusunun ismi, bu kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına seçilmiş durumda... Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek fırlatmada, o elim olayda hayatını kaybeden madencilerin isimleri de uzaya gönderilmiş olacak.

13 Ocak'taki fırlatma, Türkiye saati ile 18:25'te gerçekleştirilecek. Fırlatma ile bu minik uydu, dev bir roketle uzaya gönderilmiş olacak. Uydunun devreye alınması, Türkiye'nin gerçekten de katma değere sahip teknolojiler geliştirebilmesine katkı sağlamış olacak. Grizu-263A isimli cep uydusu ile ilgili detaylı bilgiler barındıran içeriğimize göz atmak isterseniz, sizleri buradaki bağlantıya bekliyoruz.

Grizu-263 Uzay Takımı'nın Twitter'daki paylaşımı