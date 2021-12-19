Türkiye'nin aktif haberleşme uydusu sayısını 5'e çıkaracak olan Türksat 5B uydusu uzaya gönderildi. ABD'de SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yapılan fırlatılış, Türkiye saati ile 06.58'de başarıyla gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yılın ocak ayında 30 yıl görev süresi bulunan haberleşme uydusu Türksat 5A, Elon Musk’ın şirketi SpaceX ile uzaya gönderilmişti. Geçtiğimiz haftalarda da Türkiye’nin sıradaki haberleşme uydusu Türksat 5B’nin 19 Aralık günü, yani bugün ABD’den yine SpaceX’in Falcon 9 roketi ile gönderileceği duyurulmuş ve heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de geçtiğimiz hafta Türksat 5B’nin, çocuklar tarafından hazırlanan bir NFT eseriyle uğurlanacağını açıklamıştı.

Heyecanlı bekleyiş sona erdi ve Türkiye’nin yeni haberleşme uydusu Türksat 5B, bugün ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Carnaval Üssü’nden başarılı bir şekilde yörüngeye fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımıcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Erktok gibi isimler de fırlatılışı Florida’da bulunan merkezden bizzat takip etti.

Diğer sabit uydulardan 20 kat daha verimli

Yeni uydu, Türkiye saati ile 06.58’de Elon Musk’ın havacılık ve uzay şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Yapılan açıklamalara göre Türkiye’nin aktif haberleşme uydu sayısını 5’e, toplam uydu sayısını ise 8’e çıkaracak olan Türksat 5B, diğer sabit uydulara göre 20 kat daha fazla verimli olacak ve Türkiye’nin faydalı yük kapasitesi en yüksek uydusu olarak kayıtlara geçecek.

Buna ek olarak yetkililer 4,5 ton ağırlığa ve 15 kilovat güç kapasitesine sahip olan uydunun; 35 yılı aşkın bir süre faaliyet göstereceğini, Ka-Bant kapasitesini 15 kat artıracağını ve 55 Gbps’den fazla veri iletişim kapasitesi sağlayacağını ifade ediyor. Bunun yanı sıra uydunun yerli olarak tasarlanan ekipmanları içeren ilk ticari uydu olduğu ve Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya ve komşu ülkeler gibi yerlerde birçok sektörde faaliyet göstereceği vurgulanıyor. Milli uydu anten ailesi PeyCon servislerinin kapsama alanının Türksat 5B sayesinde genişleyeceği ve daha hızlı hâle geleceği de açıklamalar arasında yer alıyor.

Erdoğan, Elon Musk’a tebrik ve teşekkürlerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da uydunun fırlatılmasından sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Türkiye ve Türk milleti adına, bir gurur anına daha şahit olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ülkemizin en güçlü ve en yüksek kapasiteli haberleşme uydusu olan Türksat 5B’yi uzaya fırlattık” ifadelerine yer verdi.

Bunun yanı sıra uydunun Türksat 3A ve 4A’ya yedeklik yapacağını belirten Erdoğan, yaptığı açıklamalarda SpaceX’e ve Elon Musk’a da tebrik ve teşekkürlerini aktardığını belirtti: Cumhurbaşkanı bu durumla ilgili, “Elon Musk’ı ve SpaceX firmasını, Türkiye karşıtı lobilerin şantajına ve baskısına boyun eğmediği için tebrik ederim” ifadelerini kullandı.