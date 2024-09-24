MG Türkiye, elektrikli araç teknisyenlerinin TSE sertifikasını tamamlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.

MG Türkiye, 29 ildeki 37 bayisinde çalışan teknisyenlerinin TSE sertifikasyonunu tamamladığını açıkladı. Şirket, 2024 yılı sonunda yetkili servis sayısını 40’a çıkarmayı planlıyor.

Eğitimin önemine dikkat çeken MG Türkiye, uyguladığı eğitim programları ile müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Yaklaşık 700 çalışanıyla, TSE sertifikasına sahip teknisyenlerden oluşan bir hizmet ağı sunan MG Türkiye, elektrikli araç kullanıcılarına uzman desteği sağlıyor.

TSE sertifikası ile güvenilir hizmeti amaçlıyor

MG Türkiye, yaptığı açıklamada, "MG Türkiye olarak, 29 ilde toplam 37 bayimizde çalışan tüm teknisyenlerimizin TSE sertifikasyonunu tamamlayan ilk ve tek marka olmanın mutluluğunu yaşıyor, 2024 sene sonunda yetkili servis adedimizi 40'a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu anlamda, elektrikli araç dünyasında öncü rolümüzü sürdürüyor ve ülkemizde yine bir ilki başarmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerine yer verdi.

MG Türkiye, elektrikli araç sektöründe yetkili servis ağı ile müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor.