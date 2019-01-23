Türkiye'nin Deprem Haritası Güncellendi: 46 İlde Azalan Deprem Riski, 6 İlde Arttı

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Tam 22 yıl aradan sonra güncellenen deprem haritasına göre, tam 46 ilimizde deprem riski azaldı.

AFAD Derpem Dairesi Başkanlığı, en son 1996 yılında güncellenmiş olan Türkiye'nin deprem bölgelerine dair haritayı resmen güncelledi. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni haritaya göre ülkemiz adına sevindirici gelişmeler var.

Aralarında; Adana; Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muğla, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'ın yer aldığı tam 46 ilimizde deprem riski azaldı.

Buna karşın maalesef kötü haberler de var: Tekirdağ, Aksaray, Karaman, Rize, Erzurum ve Trabzon'da deprem riski resmen artmış oldu.

İşte yeni deprem haritamız:
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Kaynak : https://www.haberturk.com/turkiye-nin-deprem-haritasi-guncellendi-2299681
Etiketler: Deprem, türkiye
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