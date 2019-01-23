AFAD Derpem Dairesi Başkanlığı, en son 1996 yılında güncellenmiş olan Türkiye'nin deprem bölgelerine dair haritayı resmen güncelledi. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren yeni haritaya göre ülkemiz adına sevindirici gelişmeler var.
Aralarında; Adana; Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muğla, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'ın yer aldığı tam 46 ilimizde deprem riski azaldı.
Buna karşın maalesef kötü haberler de var: Tekirdağ, Aksaray, Karaman, Rize, Erzurum ve Trabzon'da deprem riski resmen artmış oldu.
İşte yeni deprem haritamız:
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