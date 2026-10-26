PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'nın 2026 Büyük Finali, aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türk takımlarının da mücadele edeceği ve milyonlarca dolarlık ödül havuzuna sahip olan organizasyonun biletleri satışa çıktı. İşte turnuvanın tarihi, katılacak takımlar ve biletlerle ilgili merak edilenler.

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası, bu yıl Türkiye'deki oyunseverleri yakından ilgilendiren büyük bir organizasyona hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Bangkok'ta düzenlenen turnuvanın 2026 Büyük Finali, bu kez İstanbul'da gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı bölgelerinden profesyonel espor takımlarını buluşturacak şampiyonada Türk ekipleri de mücadele edecek.

Aralık ayında düzenlenecek dev organizasyon için hazırlıklar sürerken oyunseverlerin beklediği haber de geldi. 2026 PUBG MOBILE Global Championship (PMGC) Büyük Finali'nin biletleri resmen satışa çıktı. Üstelik organizasyon, yalnızca dünya şampiyonluğu mücadelesiyle değil, katılımcılar için hazırlanan konserler ve çeşitli etkinliklerle de dikkat çekecek.

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PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası, 3 Milyon Dolarlık Ödül Havuzuyla İstanbul'a Geliyor

2026 PUBG MOBILE Global Championship Büyük Finali, 11-13 Aralık tarihlerinde İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı bölgelerinden turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar, üç gün boyunca dünya şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek. Organizasyonda toplam 3 milyon dolarlık ödül havuzu bulunacak.

Şampiyonada Türkiye'den de altı takım farklı aşamalarda mücadele edecek. S2G Esports ve ULF Esports'un katılımı şimdiden kesinleşirken lig aşaması kasım ayının ikinci haftasında başlayacak. Ayrıca PUBG MOBILE Yükselen Yıldızlar turnuvasının şampiyonu, lig aşamasını atlayarak doğrudan İstanbul'daki Büyük Final'e katılma hakkı kazanacak.

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası Biletleri Nasıl Alınır?

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası biletleri, 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.00 itibarıyla satışa sunuldu. 24 Ekim-6 Kasım 2026 tarihleri arasında erken dönem avantajları geçerli olacak. 7 Kasım'dan itibaren ise normal dönem bilet satışları başlayacak ve 13 Aralık'a kadar devam edecek. Böylece organizasyonu tribünden izlemek isteyenler için iki farklı satış dönemi bulunuyor.

Biletler, Biletix ve Bubilet platformları üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca pubgmespor.com adresinden de resmî satış bağlantılarına ulaşılabiliyor. Bilet fiyatları, tercih edilen kategoriye ve pakete göre değişiklik gösterebiliyor. Bu nedenle etkinliğe katılmayı planlayan oyunseverlerin güncel fiyatları ve bilet koşullarını ilgili platformlardan kontrol etmesi gerekiyor.

Alan Walker'ın da Katılacağı Organizasyonda Oyunseverleri Neler Bekliyor?

İstanbul'daki Büyük Final, yalnızca espor karşılaşmalarıyla sınırlı kalmayacak. Üç gün boyunca konserler, sevilen içerik üreticileriyle buluşmalar ve sürpriz hediyeler de katılımcıları bekliyor olacak. Ayrıca Faded ve Alone gibi şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü DJ Alan Walker, organizasyon kapsamında düzenlenecek PUBG MOBILE WOW Party etkinliğinde yer alacak.

Alan Walker'ın katılacağı etkinlik için hazırlanan özel bilet paketi de 24 Ekim'de satışa sunuldu. Böylece oyunseverler, dünya şampiyonluğu mücadelesinin yanı sıra farklı etkinliklere de katılabilecek. 11-13 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Büyük Final'de gözler özellikle Türk takımlarının üzerinde olacak. Bakalım temsilcilerimiz İstanbul'daki bu büyük organizasyonda neler yapabilecek?