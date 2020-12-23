Avrupa'nın 6G araştırma projesi Hexa-X, önümüzdeki ay başlıyor. Projenin liderleri arasında bulunan Ericsson'un 6G çalışmalarındaki merkezlerden biri de Türkiye'de yer alıyor.

5G, günümüzün en çok konuşulan kablosuz ağ teknolojisi konumunda olsa da bilim insanları ve sektörün önde gelen alt yapı firmaları, gelecek nesil kablosuz bağlantı teknolojisi 6G için çalışmalara şimdiden başlamış durumda. Bu noktada Avrupa’nın da Hexa-X adında bir 6G araştırma projesi bulunuyor ve bu proje kapsamında çalışmalara Ocak 2021 itibarıyla başlanacak.

Ağ tedarikçileri, iletişim servis sağlayıcılar, teknoloji sağlayıcıları ve Avrupa'daki önde gelen iletişim araştırma enstitülerinin oluşturduğu konsorsiyum; 6G altyapısını oluşturma, gelecekteki araştırma ve standardizasyon odak alanlarına yön verme gibi önemli görevler için bir arada gelmiş durumda.

Avrupa’nın 6G çalışmalarına Türkiye de dahil olacak

Bu arada Haziran 2023’e kadar devam edecek ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenecek projenin liderleri arasında Nokia ile birlikte İsveçli ağ teknolojileri şirketi Ericsson da bulunuyor. Dahası, Ericsson’un Türkiye’deki Araştırma Laboratuvarı da Hexa-X projesinde yer alıyor yeni nesil inovatif iletişim platformu 6G’ye yönelik çalışmalar yürütüyor.

6G çalışmalarına İsveç ve Macaristan’ın yanı sıra Türkiye’de de devam edecek olan Ericsson, Hexa-X projesinin ele alacağı altı ana konuyu şu şekilde tanımlıyor:

Bağlantı zekası: Yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin, insanlığa hizmet eden önemli ölçüde geliştirilmiş verimlilik ve hizmet deneyimi için hayati ve güvenilir bir araç olmaları gerekiyor.

Tüm ağların birleştiği ağ: Giderek daha yetenekli ve akıllı bir hale gelen, heterojen büyüyen ve sonunda tüm ağları tek bir ağda birleştiren dijital bir ekosistem oluşturmak için birden çok kaynak türünün bir araya getirilmesi gerekiyor.

Sürdürülebilirlik: Kaynak kullanımında verimliliği artırırken yeni yaşam biçimlerini destekliyor.

Küresel hizmet kapsamı: Uzak yerleri birbirine bağlayan küresel hizmet kapsamı için verimli ve uygun fiyatlı çözümler.

Olağanüstü deneyim: Yüksek bit hızları, sonsuza yakın kapasite, hassas konumlama ve algılama.

Güvenilirlik: İletişim gizliliğini ve bütünlüğünü korumak ve veri gizliliği, operasyonel esneklik ve güvenlik sağlamak.