Türkiye'den Rusya'nın Ukrayna Hamlesi Hakkında İlk Açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri kararı hakkında ilk açıklamasını yaptı ve kararın kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bakanlık ayrıca Ukrayna'nın doğu bölgelerinde bulunan Türk vatandaşları için de uyarıda bulundu.

Dünya, son yılların en 'sıcak' günlerinden birini yaşıyor. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri açıklamasını takiben Rus ordusuna Ukrayna'nın doğusuna 'barışı koruma' başlığı altında giriş emri vermesi, "3. Dünya savaşı mı geliyor?" söylemlerini peşinden getirmişti. Ayrıca bu olaydan Türkiye'nin nasıl etkileneceği de ülkemizdeki uzmanlar tarafından cevaplanmaya çalışılıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bir yandan konuyla ilgili diplomatik görüşmelerini sürdürürken bir yandan da an itibarıyla 'savaş bölgesi' olarak anabileceğimiz Ukrayna'daki Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu ve Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri açıklaması hakkında 'kabul edilemez' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri tanıma kararı hakkındaki açıklaması şu şekilde:

Yukarıdaki açıklamada da görüldüğü üzere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri açıklamasının Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğunu hatırlatırken; Putin'in söz konusu kararının Ukrayna'nın birlik, egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali anlamına geldiğini belirtti. Bakanlık, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri kararının kabul edilemez bulunduğunu ve reddedildiğini açık bir dille ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'nın doğu bölgelerindeki Türk vatandaşları için paylaşmış olduğu duyuru şu şekilde:

Bakanlık ayrıca özellikle Ukrayna'nın doğu bölgelerinde bulunan Türk vatandaşları için de bir duyuru paylaştı. Söz konusu açıklamada Doğu Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının bölgeden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilirken; gerekli durumlarda vatandaşların Kiev Büyükelçiliği ile iletişime geçebilecekleri hatırlatıldı ve Kiev Büyükelçiliği ile Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi'nin numaraları paylaşıldı.

Türkiye Kiev Büyükelçiliği telefon numarası: +38 063 211 47 65 - +38 063 255 77 48

- Türkiye Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi telefon numarası: 0312 292 29 29

Ukrayna Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaşanan gelişmeler sonrası Twitter üzerinden yaptığı açıklamada gündeme dair İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüğünü; ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını duyurdu.