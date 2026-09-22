Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Türkiye Sinema Festivali'nin ikincisi 26-27 Eylül'de gerçekleşecek. Vatandaşlar, 75 ilde 90 TL'ye film izleyebilecek.

Dijital platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte sinema salonlarındaki seyirci sayısında gözle görülür bir düşüş yaşandığı bilinen bir gerçek. Evde dizi ve film izleme alışkanlığının artması karşısında sinema salonlarına olan ilgiyi yeniden canlandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli bir adım attı.

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İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen Türkiye Sinema Festivali'nin ikincisi bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe Türkiye genelinde 75 ilde yaklaşık 1.500 sinema salonu katılım gösterecek.

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90 TL’ye film izleyebileceksiniz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalle ilgili yaptığı açıklamada sinemanın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Bakanlık desteği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) organizasyonu ve GNÇ ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte biletler sabit 90 TL fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Geçen yıl iki gün boyunca 80 TL’den satılan biletler sayesinde 780 binden fazla seyirci sinema salonlarına çekilmişti. Bu sene de benzer bir ilgi bekleniyor.

Festival boyunca toplam 17 yerli ve yabancı film sinemaseverlerle buluşacak. Vizyona yeni giren Charlie Harper, Üç Harfliler: Mühür, Damat Mektebi, İsyan-Mutiny gibi filmlerin yanı sıra vizyon yolculuğu süren Odyssey ve Spider-Man: Brand New Day gibi gişe rekortmeni yapımlar da 90 TL'lik sabit fiyatla izlenebilecek. Ayrıca Marvel hayranları için Avengers: Endgame özel olarak tekrar vizyona girerken, Heart of the Beast yapımı ise sadece Cumartesi gününe özel tek günlük gösterim yapacak.

Festivalin ana sponsoru olan GNC tarafında ise Turkcell kullanıcılarına özel ek bir avantaj sağlandı. Tüm Turkcell aboneleri, GNC mobil uygulaması üzerinden temin edecekleri indirim kodu sayesinde 2 adet sinema biletini toplamda 90 TL ödeyerek satın alabilecekler. İstanbul'dan Paribu Cineverse ve Cinemapink salonlarına, Ankara Prestige'den İzmir Cinepoll'e kadar onlarca ildeki bağımsız ve zincir salonlar festival kapsamında hizmet verecek. Aşağıya tüm salonları ve filmleri ekledik.

Festivale katılan salonlar:

Adana: Avşar Sinema, Paribu Cineverse

Adıyaman: Adıyaman Cine Center Sineması, Arya Sineması, Cinegold Sinemaları

Afyonkarahisar: Cinemovie, Paribu Cineverse

Aksaray: Klas Sinemaları

Amasya: Cinegreen Sinemaları, Kültür Sineması

Ankara: Ankara Prestige, Arcadium Sinemaları, Avşar Sinema, Büyülü Fener, Cinefora, Cinegold Sinemaları, Cinemapink by Maximum, Paribu Cineverse, Taurus Cinemarine, World CineZone

Antalya: Aksin Sinemaları, Cinemapink by Maximum, Cinetech, Cinetime, MarkAntalya Sinema, Megapol Sineması, MKM Sinemaları, Paribu Cineverse

Artvin: Çarmıklı Sineması Arhavi

Aydın: Cinemarine, World CineZone

Ağrı: Haspark Sinemaları

Balıkesir: Cinefora, Cinemapink by Maximum, Cinemarine

Batman: Cinebig, Cinegold Sinemaları

Bayburt: Ata Sinemaları

Bingöl: Cinegold Sinemaları

Bitlis: Cinemed Sinemaları

Bolu: Cinemapink, Paribu Cineverse

Burdur: Oscar Sineması

Bursa: Avşar Sinema, Bursa As Outlet Venüs Sineması, Cinemapink by Maximum, Cinetech, Cinetime, Gemlik Venüs Sineması, Orhangazi Venüs Sineması, Paribu Cineverse

Çanakkale: Paribu Cineverse

Çankırı: Sinemax

Çorum: Paribu Cineverse

Denizli: Avşar Sinema, Beyazsahne Sineması, Paribu Cineverse, World CineZone

Diyarbakır: Cinegold Sinemaları, Paribu Cineverse

Düzce: Cinemapink, Cinetime

Edirne: Cinegold Sinemaları, Cinemarine

Elazığ: Cinepoint

Erzincan: Cinebest

Erzurum: Cinetekno, Paribu Cineverse

Eskişehir: Cinemapink by Maximum, Cinetime, Eskişehir Prestige, Paribu Cineverse

Gaziantep: Avşar Sinema, G.Antep Prestige, Paribu Cineverse

Giresun: Cinemas, G City Cityplex Sinema

Gümüşhane: Sema Doğan Park Sinemaları

Hatay: İskenderun Prestige

Isparta: Cinegold Sinemaları, Cinemapink, Saraç Sineması

İstanbul: Arzu Sinemaları, Atirus Sineması, Biletinial Sinemaları, Canpark Sinemaları, Capitol Spectrum Cineplex Sinemaları, Cineatlas, Cinebig, Cinegold Sinemaları, CineGreen, Cinegreen Sultanbeyli, Cinema Neomarin, Cinemapink by Maximum, Cinemarine, Cinens Sinemaları, Cineport Göktürk, Cinetech, Cinetime, CineVIP, Cinewam City’s Nişantaşı, Güngören Park Site Sinemaları, Max Sinemaları, Nev Sinema, Paribu Cineverse, Prestige, Site Sinemaları, World CineZone

İzmir: Cine1Can Sinemaları, Cinemapink by Maximum, Cinepoll, Cinevizyon, Paribu Cineverse

Kahramanmaraş: Arsan Sinemaları, Paribu Cineverse

Karabük: Cinegreen Sineması, CineSeyir, Cinermeridyen

Karaman: Sinenas Sinemaları

Kastamonu: Barutçuoğlu Sinemaları

Kayseri: Cinefora, Onay Cinelux, Paribu Cineverse

Kilis: Kilis CinemaX

Kocaeli: Cinemapink by Maximum, Cinemarine, Cinetime, Cinewest Sinemaları, Karamürsel Sineması, Paribu Cineverse

Konya: Avşar Sinema, Beyşehir Sinema, Cinemeks, Paribu Cineverse, Sinemax

Kütahya: Cinetech

Kırklareli: By Prestige Cinema, Cinemapink by Maximum

Kırıkkale: Paribu Cineverse

Malatya: Yeşil Sinema

Manisa: Cinegreen, Cinema Pink, Cinens Sinemaları, Cinepoll, Cinetime, Luna Cinens

Mardin: Cinebig, Cinegold Sinemaları

Mersin: Anamur Sineması, Cinens Sinemaları, Paribu Cineverse

Muğla: Aksin Sinema, Cinemarine, Paribu Cineverse, Pomelon

Nevşehir: Cinefora, Cinemapink by Maximum

Niğde: Bortek Sineması, Cinebig, Niğde Yeni Sinema

Ordu: Cinemas, Ordu Cinevizyon, Ünye KNK Cinemas

Osmaniye: Paribu Cineverse, Sinema_Kadirli

Rize: CineGalaxy, Pembeköşk Sineması

Sakarya: Cinens, Paribu Cineverse

Samsun: Kristal Sinemaları, Paribu Cineverse, Premier

Siirt: Cinebig

Sinop: Sinop Efel Sinemaları

Sivas: Sivas Cinenora

Şanlıurfa: Cinepink, Cinereal Viranşehir, Paribu Cineverse

Şırnak: Cinebig

Tekirdağ: Cinemarine, Paribu Cineverse

Tokat: Doğa Sineması

Trabzon: CineGalaxy, Lara Sineması, Paribu Cineverse

Uşak: Cinetime

Van: Cineplus Sinemaları, Paribu Cineverse

Yalova: Cinemapink by Maximum, Cinetime

Yozgat: Cinegold Sinemaları

Zonguldak: Avşar Sinema, Paribu Cineverse

Festivalde gösterilecek filmler: