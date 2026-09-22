Türkiye Sinema Festivali Bu Hafta Düzenleniyor: 90 TL'ye Film İzleyebileceksiniz!

Dijital platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte sinema salonlarındaki seyirci sayısında gözle görülür bir düşüş yaşandığı bilinen bir gerçek. Evde dizi ve film izleme alışkanlığının artması karşısında sinema salonlarına olan ilgiyi yeniden canlandırmak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli bir adım attı.
İlk kez geçtiğimiz yıl düzenlenen Türkiye Sinema Festivali'nin ikincisi bu hafta sonu gerçekleştirilecek. 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe Türkiye genelinde 75 ilde yaklaşık 1.500 sinema salonu katılım gösterecek.
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90 TL’ye film izleyebileceksiniz
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalle ilgili yaptığı açıklamada sinemanın birleştirici gücüne vurgu yaptı. Bakanlık desteği, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) organizasyonu ve GNÇ ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte biletler sabit 90 TL fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Geçen yıl iki gün boyunca 80 TL’den satılan biletler sayesinde 780 binden fazla seyirci sinema salonlarına çekilmişti. Bu sene de benzer bir ilgi bekleniyor.
Festival boyunca toplam 17 yerli ve yabancı film sinemaseverlerle buluşacak. Vizyona yeni giren Charlie Harper, Üç Harfliler: Mühür, Damat Mektebi, İsyan-Mutiny gibi filmlerin yanı sıra vizyon yolculuğu süren Odyssey ve Spider-Man: Brand New Day gibi gişe rekortmeni yapımlar da 90 TL'lik sabit fiyatla izlenebilecek. Ayrıca Marvel hayranları için Avengers: Endgame özel olarak tekrar vizyona girerken, Heart of the Beast yapımı ise sadece Cumartesi gününe özel tek günlük gösterim yapacak.
Festivalin ana sponsoru olan GNC tarafında ise Turkcell kullanıcılarına özel ek bir avantaj sağlandı. Tüm Turkcell aboneleri, GNC mobil uygulaması üzerinden temin edecekleri indirim kodu sayesinde 2 adet sinema biletini toplamda 90 TL ödeyerek satın alabilecekler. İstanbul'dan Paribu Cineverse ve Cinemapink salonlarına, Ankara Prestige'den İzmir Cinepoll'e kadar onlarca ildeki bağımsız ve zincir salonlar festival kapsamında hizmet verecek. Aşağıya tüm salonları ve filmleri ekledik.
Festivale katılan salonlar:
- Adana: Avşar Sinema, Paribu Cineverse
- Adıyaman: Adıyaman Cine Center Sineması, Arya Sineması, Cinegold Sinemaları
- Afyonkarahisar: Cinemovie, Paribu Cineverse
- Aksaray: Klas Sinemaları
- Amasya: Cinegreen Sinemaları, Kültür Sineması
- Ankara: Ankara Prestige, Arcadium Sinemaları, Avşar Sinema, Büyülü Fener, Cinefora, Cinegold Sinemaları, Cinemapink by Maximum, Paribu Cineverse, Taurus Cinemarine, World CineZone
- Antalya: Aksin Sinemaları, Cinemapink by Maximum, Cinetech, Cinetime, MarkAntalya Sinema, Megapol Sineması, MKM Sinemaları, Paribu Cineverse
- Artvin: Çarmıklı Sineması Arhavi
- Aydın: Cinemarine, World CineZone
- Ağrı: Haspark Sinemaları
- Balıkesir: Cinefora, Cinemapink by Maximum, Cinemarine
- Batman: Cinebig, Cinegold Sinemaları
- Bayburt: Ata Sinemaları
- Bingöl: Cinegold Sinemaları
- Bitlis: Cinemed Sinemaları
- Bolu: Cinemapink, Paribu Cineverse
- Burdur: Oscar Sineması
- Bursa: Avşar Sinema, Bursa As Outlet Venüs Sineması, Cinemapink by Maximum, Cinetech, Cinetime, Gemlik Venüs Sineması, Orhangazi Venüs Sineması, Paribu Cineverse
- Çanakkale: Paribu Cineverse
- Çankırı: Sinemax
- Çorum: Paribu Cineverse
- Denizli: Avşar Sinema, Beyazsahne Sineması, Paribu Cineverse, World CineZone
- Diyarbakır: Cinegold Sinemaları, Paribu Cineverse
- Düzce: Cinemapink, Cinetime
- Edirne: Cinegold Sinemaları, Cinemarine
- Elazığ: Cinepoint
- Erzincan: Cinebest
- Erzurum: Cinetekno, Paribu Cineverse
- Eskişehir: Cinemapink by Maximum, Cinetime, Eskişehir Prestige, Paribu Cineverse
- Gaziantep: Avşar Sinema, G.Antep Prestige, Paribu Cineverse
- Giresun: Cinemas, G City Cityplex Sinema
- Gümüşhane: Sema Doğan Park Sinemaları
- Hatay: İskenderun Prestige
- Isparta: Cinegold Sinemaları, Cinemapink, Saraç Sineması
- İstanbul: Arzu Sinemaları, Atirus Sineması, Biletinial Sinemaları, Canpark Sinemaları, Capitol Spectrum Cineplex Sinemaları, Cineatlas, Cinebig, Cinegold Sinemaları, CineGreen, Cinegreen Sultanbeyli, Cinema Neomarin, Cinemapink by Maximum, Cinemarine, Cinens Sinemaları, Cineport Göktürk, Cinetech, Cinetime, CineVIP, Cinewam City’s Nişantaşı, Güngören Park Site Sinemaları, Max Sinemaları, Nev Sinema, Paribu Cineverse, Prestige, Site Sinemaları, World CineZone
- İzmir: Cine1Can Sinemaları, Cinemapink by Maximum, Cinepoll, Cinevizyon, Paribu Cineverse
- Kahramanmaraş: Arsan Sinemaları, Paribu Cineverse
- Karabük: Cinegreen Sineması, CineSeyir, Cinermeridyen
- Karaman: Sinenas Sinemaları
- Kastamonu: Barutçuoğlu Sinemaları
- Kayseri: Cinefora, Onay Cinelux, Paribu Cineverse
- Kilis: Kilis CinemaX
- Kocaeli: Cinemapink by Maximum, Cinemarine, Cinetime, Cinewest Sinemaları, Karamürsel Sineması, Paribu Cineverse
- Konya: Avşar Sinema, Beyşehir Sinema, Cinemeks, Paribu Cineverse, Sinemax
- Kütahya: Cinetech
- Kırklareli: By Prestige Cinema, Cinemapink by Maximum
- Kırıkkale: Paribu Cineverse
- Malatya: Yeşil Sinema
- Manisa: Cinegreen, Cinema Pink, Cinens Sinemaları, Cinepoll, Cinetime, Luna Cinens
- Mardin: Cinebig, Cinegold Sinemaları
- Mersin: Anamur Sineması, Cinens Sinemaları, Paribu Cineverse
- Muğla: Aksin Sinema, Cinemarine, Paribu Cineverse, Pomelon
- Nevşehir: Cinefora, Cinemapink by Maximum
- Niğde: Bortek Sineması, Cinebig, Niğde Yeni Sinema
- Ordu: Cinemas, Ordu Cinevizyon, Ünye KNK Cinemas
- Osmaniye: Paribu Cineverse, Sinema_Kadirli
- Rize: CineGalaxy, Pembeköşk Sineması
- Sakarya: Cinens, Paribu Cineverse
- Samsun: Kristal Sinemaları, Paribu Cineverse, Premier
- Siirt: Cinebig
- Sinop: Sinop Efel Sinemaları
- Sivas: Sivas Cinenora
- Şanlıurfa: Cinepink, Cinereal Viranşehir, Paribu Cineverse
- Şırnak: Cinebig
- Tekirdağ: Cinemarine, Paribu Cineverse
- Tokat: Doğa Sineması
- Trabzon: CineGalaxy, Lara Sineması, Paribu Cineverse
- Uşak: Cinetime
- Van: Cineplus Sinemaları, Paribu Cineverse
- Yalova: Cinemapink by Maximum, Cinetime
- Yozgat: Cinegold Sinemaları
- Zonguldak: Avşar Sinema, Paribu Cineverse
Festivalde gösterilecek filmler:
- Vizyona Yeni Girenler: Charlie Harper, Üç Harfiler: Mühür, Damat Mektebi, North: An Epic Journey of Friend , Kahraman Köpek Charlie, İsyan-Mutiny, Runner, Prenses ve Şövalye, Kristal Gezegen, Kediler Firarda: Mısır Operasyonu
- Devam Eden Filmler: Resident Evil, Spider-Man: Brand New Day, The Odyssey
- Tekrar Vizyona Girecek: Avengers: Endgame
- 1 Günlük Gösterim: Heart of the Beast (26 Eylül)