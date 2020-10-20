Türkiye, Ülke Uzantılı Alan Adı Kullanımında Birinci Oldu

Atak Domain tarafından aktarılan bilgilere göre Türkiye'ye bağlı '.tr' uzantısı, kullanım oranlarına bakıldığında en fazla kullanılan ülke uzantısı oldu.

COVID-19 salgını, dünyayı öylesine derinden etkilemiş durumda ki, şirketlerden okullara, sosyal hayattan ticarete kadar aklınıza gelebilecek hemen her konuda inanılmaz bir dijital dönüşüm yaşanmış durumda. Bu dijital dönüşüm ivmesi, ülke uzantılı alan adı sayısında da bir patlamaya yol açtı ve ICANN akredite kayıt kuruluşu Atak Domain’in paylaştığı verilere göre dünya çapında ülke uzantılı alan adı sayısı 148,8 milyona ulaşmış durumda.

Adet bazlı bakıldığında Yeni Zelanda’ya bağlı olan Tokelau bölgesine ait ‘.tk’ ülke uzantısı, 19,2 milyon alan adı ile en popüler ülke uzantısı konumunda bulunurken; Çin’e bağlı olan ‘.cn’ uzantısı, 18,6 milyon ile en popüler ikinci ülke uzantısı oldu. Almanya’ya bağlı ‘.de’, İngiltere’ye bağlı ‘.co.ok’ ve Rusya’ya bağlı ‘.ru’ ise en popüler üçüncü, dördüncü ve beşinci ülke uzantıları oldular.

Ülke uzantılı alan adlarının kendi ülkelerindeki kullanım oranlarına bakıldığında ise Türkiye’ye bağlı olan ‘.tr’ uzantısı, yüzde 79,63’lük oranla ilk sırada yer alıyor. Yüzde 74,45 kullanım oranı bulunan Fransa, Türkiye’nin ardından ikinci sırada yer alırken; yüzde 72,76 ile İtalya, yüzde 71,70 ile Norveç ve yüzde 70,94 ile Hindistan, listenin üçüncü, dördüncü ve beşinci sıralarını oluşturdu.

Türkiye’nin ülke uzantılı alan adları konusunda zirveden epey uzakta olmasına rağmen kullanım oranında zirvede yer alması hakkında konuşan Atak Domain genel müdürü Bahaddin Yazıcı, “Evrak zorunlulukları nedeniyle Türkiye’nin kayıtlı ‘com.tr' uzantılı alan adı sayısı 334 bin 514. Ancak önümüzdeki aylarda Ağ Bilgi Sistemi'nin (TRABİS) devreye girmesi ile evraksız kayıtların başlaması ‘com.tr''yi atağa kaldıracak ve ülkemiz diğer popüler ülke uzantıları gibi hızla milyonlu sayılara ulaşacak” ifadelerini kullandı.

Yine Atak Domain tarafından paylaşılan 2020 ilk çeyrek verilerine göre Avrupa kıtası günlük kayıt ortalamalarında Hollanda’ya bağlı ‘.nl’ uzantısı, 2 bin 910 kayıtla birinci sırada yer alırken; Fransa’ya bağlı ‘.fr’ uzantısı 2 bin 310 kayıt ile ikinci, Almanya’ya bağlı ‘.de’ uzantısı ise bin 630 kayıt ile üçüncü sırada yer alıyor.