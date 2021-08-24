Türkiye’nin önümüzdeki 5 yıl boyunca yapay zeka alanında atacağı adımları detaylı şekilde belirleyen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde tanıtıldı. 6 ana öncelik dahilinde 24 amaç barındıran plan, Türkiye’nin bu alanda yaptığı ilk plan oldu. Gelin tanıtımda bahsedilenlere kısaca değinelim.

Kısaca bilgisayarların canlılara özgü öğrenme, karar verme ve anlam çıkarma gibi yetenekler kazanması olarak tanımlayabileceğimiz yapay zeka; modern çağın en önemli alanlarından biri haline gelmekte. Ülkemizde daha önce yapay zeka üzerine bazı girişim ve etkinlikler zaten yapılmıştı. Bugün ise Türkiye’nin bu alandaki ilerleyişine yol verecek ilk stratejinin tanıtımı, Bilişim Vadisi’nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin tanıtım etkinliği, günler önce ilan edilmişti. Tanıtım bugün gerçekleşti. Tanıtım kapsamında 6 ana öncelik etrafında oluşturulan kapsamlı bir plan dinledik. Oluşturulan strateji, ülkenin 2025 yılına kadar yapay zeka alanında izleyeceği yolu tüm detaylarıyla ele alıyor.

5 yıllık yapay zeka planı tanıtıldı

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, Gebze’de yer alan ve ‘Türkiye’nin Otomobili’ projesinin de tanıtıldığı Bilişim Vadisi’nde bu sabah tanıtıldı. Türkiye’nin önümüzdeki 5 yılda yapay zekaya dair atacağı tüm adımları önceden belirleyen ve ilgililere şimdiden sunan planın sunumunda, yapay zeka ve hologram gibi teknolojilerden de faydalanıldı.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, 6 stratejik öncelik maddesi etrafında şekilleniyor. Bu 6 önceliğin dahilinde bulunan 24 amaç ve 119 tedbirin detayları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından katılımcılara aktarıldı.

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin bazı maddeleri:

Oluşturulan planın ana hatlarını belirleyen 6 ana madde, başlıca Türkiye’nin yapay zeka alanındaki girişimlerini desteklemeyi ve bu alandaki uluslararası iletişimi güçlendirmeyi odağına aldı. Söz konusu 6 stratejik öncelik şu şekilde oldu:

Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak

Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek

Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim

Sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak

Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek

Yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak

6 stratejik önceliğin dahilinde belirlenen 24 tane de amaç, bugünkü tanıtımda söz konusu oldu. Daha spesifik hedefler belirleyen maddelerden bazıları şu şekildeydi:

Yapay zekanın gayri safi yurt içi hasılaya katkısını %5’e yükseltmek

İstihdamı en az 50 bin kişiye çıkarmak

Merkezi ve yerel yönetim kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zeka alanındaki istihdamı en az bin kişi olması

Lisansüstü düzeyde mezun sayısının en az 10 bin kişiye ulaşması

Yerel ekosistemin geliştirdiği uygulamaları kamu alımlarında önceliklendirilerek ticarileştirilmesini desteklemek

Uluslararası kuruluşların güvenilir ve sorumlu yapay zeka ile sınır ötesi veri paylaşımı alanındaki düzenleme çalışmalarına ve standartlaşma süreçlerine aktif olarak katkı vermek

Uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye’nin ilk 20 ülke arasında yer alması

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin tanıtım etkinliğini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.